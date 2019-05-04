13.1 C
Ankara
4 Mayıs 2019
Ana Sayfa Yazarlar Suçluya ulaşmada kamera devrimi
Yazarlar

Suçluya ulaşmada kamera devrimi

Nuri Kayış Nuri Kayış

-

5
0

Kaza yapıp kaçan trafik magandası, marketi soyan hırsız, kuyumcuya giren soyguncu, tanımadığı kişiyi yan baktı diye döven serseri, yayanın çantasını alıp kaçan kapkaççı, direksiyon başında telefonla konuşan otobüs şoförü ya caddelere, sokaklara, evlere, işyerlerine yerleştirilen kameralarla ya da cep telefonlarından çekilen görüntülerle yakalanıyorlar.

Aynı şekilde eyleme hazırlanan teröristler, çocuklara tacizde bulunanlar, kedi ve köpeklere işkence yapanlar ve uyuşturucu satıcıları da kameralara yakalanmaktan kurtaramıyorlar kendilerini.

Müthiş bir kamera devrimi yaşıyoruz.

Polisin, en iyi yetişmiş dedektiflerle bile çözemeyeceği olaylar kamera görüntüleriyle bir anda aydınlanıyor, kısa sürede suçlulara ulaşılıyor.

++

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu potansiyeli iyi değerlendirmesi gerekir.

Bir yandan kentlerin, ilçelerin, beldelerin en ücra köşelerine kadar kamera sistemleri kurarken diğer yandan suçluların yakalanmasına hizmet eden görüntüleri çeken vatandaşları ödüllendirmelidir.

Bunlar yapıldığı takdirde, suç işleme eğiliminde olanların çoğu kameralara yakalanma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu bilerek bundan vazgeçeceklerdir.

Yani, bugün olduğundan çok daha fazla caydırıcı etki yaratacaktır kameralar…
Benden önermesi.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikYüzbinler koşamayanlar için koşacak
Sonraki İçerikRamazan’da da gündem siyaset
Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

Bu Haberler Kaçmaz!

Cisco, yeni bir standart olan Wi-Fi 6 teknolojisiyle işletmelerin ve tüketicilerin dünyayla etkileşim yöntemlerini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!

Editör -
Cisco, yeni bir standart olan Wi-Fi 6 teknolojisiyle işletmelerin ve tüketicilerin dünyayla etkileşim yöntemlerini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.
'Piyano çalan insansı robot' ilgi odağı oldu

‘Piyano çalan insansı robot’ ilgi odağı oldu

Intel Core

Intel’den dizüstü bilgisayarları şahlandıracak yeni işlemci

Suudi Arabistan’da birçok kent, Kızıl Deniz üzerinden gelen çekirgelerin istilasına uğradı.

Suudi Arabistan’da birçok kent çekirge istilasına uğradı

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yazarlar

Ramazan’da da gündem siyaset

İsmet Hazardağlı -
Ramazan ayları bizim siyasetçiler için iyi fırsatlar getirir. Her yerde iftar sofraları, çadırlar kurulur, bizim siyasetçiler de buralara koşarlar.
Devamını Oku
Yazarlar

Bu Ramazan zor geçecek

İsmet Hazardağlı -
Uzun yıllardır bu kadar yüksek enflasyonla Ramazan ayına girmemiştik. Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 19.5 ama esas kaygılandıran gıda fiyatlarındaki rekor...
Devamını Oku
Yazarlar

Bir yanlış bazen bin doğruyu götürür

Nuri Kayış -
Henüz 35 yaşında. İyi bir eğitim almış. Güler yüzlü. Hitabet yeteneği üst düzeyde. Kısa zamanda ulusal meclis başkanlığına kadar yükselmiş. Ülkesinin...
Devamını Oku
Yazarlar

Atatürk düşmanlığı

Salim Taşcı -
Hamza Andreas Tzortzis, Yunan asıllı İngiliz yazar..! Yazımızın detayına girmeden bu şahsın azılı bir Türk düşmanı olduğunu belirtelim… Tarih 19 Mayıs 2014,...
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71