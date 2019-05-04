Suçluya ulaşmada kamera devrimi

Kaza yapıp kaçan trafik magandası, marketi soyan hırsız, kuyumcuya giren soyguncu, tanımadığı kişiyi yan baktı diye döven serseri, yayanın çantasını alıp kaçan kapkaççı, direksiyon başında telefonla konuşan otobüs şoförü ya caddelere, sokaklara, evlere, işyerlerine yerleştirilen kameralarla ya da cep telefonlarından çekilen görüntülerle yakalanıyorlar.

Aynı şekilde eyleme hazırlanan teröristler, çocuklara tacizde bulunanlar, kedi ve köpeklere işkence yapanlar ve uyuşturucu satıcıları da kameralara yakalanmaktan kurtaramıyorlar kendilerini.

Müthiş bir kamera devrimi yaşıyoruz.

Polisin, en iyi yetişmiş dedektiflerle bile çözemeyeceği olaylar kamera görüntüleriyle bir anda aydınlanıyor, kısa sürede suçlulara ulaşılıyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu potansiyeli iyi değerlendirmesi gerekir.



Bir yandan kentlerin, ilçelerin, beldelerin en ücra köşelerine kadar kamera sistemleri kurarken diğer yandan suçluların yakalanmasına hizmet eden görüntüleri çeken vatandaşları ödüllendirmelidir.



Bunlar yapıldığı takdirde, suç işleme eğiliminde olanların çoğu kameralara yakalanma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu bilerek bundan vazgeçeceklerdir.



Yani, bugün olduğundan çok daha fazla caydırıcı etki yaratacaktır kameralar…

Benden önermesi.