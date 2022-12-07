Suç örgütlerine ‘Silindir’ operasyonu: 400 gözaltı

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 50 ilde organize suç örgütlerine yönelik ‘Silindir’ operasyonu başlatıldığını ve şu ana kadar hakkında gözaltı kararı verilen 502 kişiden 400’ünün yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı’nda, basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu, yılbaşından bugüne kadar organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yapılan 211 operasyonda 2 bin 703 kişinin gözaltına alındığını ve 42 kişinin tutuklandığını belirtti. Son 2 yılda, 8 ilde Sahil Rüzgarı-1, 9 ilde Sahil Rüzgarı-2, 16 ilde Müsilaj-1, 20 ilde Müsilaj-2, 30 ilde Tırpan ve 24 ilde Tümör operasyonları yapıldığını ve bu operasyonlarda toplam 66 organize suç örgütünün çökertildiğini ve yakalanan 335 şüphelinin tutuklandığını ifade etti.

‘SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI ACIMASIZ OLACAĞIZ’

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Organize suç örgütlerine yönelik Türkiye genelinde geniş kapsamlı operasyonların devam ettiğini vurgulayan Soylu, “Vatandaşımızın tek dayanağı hukuk devletidir. Organize suç örgütlerine karşı bedeli ne olursa olsun acımasız olacağız ve milletimize musallat etmeyeceğiz. Milletimize musallat olduklarında da acımasız bir şekilde gereğini yerine getireceğiz. Biz her bir organize suç örgütüne operasyon düzenleyerek Türkiye’deki etki kabiliyetlerini azaltıyor ve bunun vatandaşımızın gündelik hayatına sirayet etmemesi için çaba sarf eden bir gayreti ortaya koyuyoruz” dedi.

’50 İLDE OPERASYON PLANLANDI’

Bakan Soylu, “Bugün yaklaşık 50 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 18 organize suç örgütü şüphelisi 347 şahıs ile, organize suç örgütlerine silah temin eden 55 suç örgütü şüphelisi 155 şahıs olmak üzere toplam 502 hedefe yönelik ‘Silindir’ kod adlı eş zamanlı, planlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

SUÇ YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Organize suç örgütlerinin suç yöntemlerinden de örnekler veren Soylu, şüphelilerin tefecilik faaliyetleriyle borçlandırdıkları ve silah zoruyla senet imzalattıkları kişilerin ikametlerine silahlı baskın düzenlediklerini belirtti. Soylu, şüphelilerin, mağdurları ailelerin yanında darp ettiklerini ve bunları kayıt altına alarak zorla senet imzalattıklarını ve para tahsil ettiklerini, daha sonra görüntüleri diğer mağdurlara izleterek ölümle tehdit ettiklerini ve bu kişilerin de intihara sürüklediklerini kaydetti. Bakan Soylu, şöyle dedi:

“Uyuşturucu madde ticareti faaliyetleri esnasında uyuşturucu maddenin kaybolmasından sorumlu tuttukları bir kadını, örgüt liderine ait çiftlik evinde darp ve tecavüz ettikleri, yine rüşvet yoluyla kontrolüne aldıkları kamu kurum ve yöneticileri aracılığıyla örgüt üyelerinin bu kurumların ihale işlemlerinin yürütüldüğü kısımlara yerleştirdikleri ve bu kişiler sayesinde paravan şirketlerle girdikleri kamu ihalelerini kazandıkları, esnafın ve vatandaşın bağışladıkları malzemeleri ihale usulü satışa çıkararak haksız kazanç elde ettikleri, haraç vermeyi reddeden eğlence mekanlarında hesap ödemeyerek kasıtlı olarak taşkınlık ve silahlı kavga çıkardıkları, bu yöntemle müşteri kaybeden işletme sahiplerini iflasa sürükledikleri ve akabinde bu yerlerin işletmeciliği ve sözde güvenliğini zorla alarak kendilerine yasa dışı gelir elde ettikleri tespit edildi.”

SÖZDE MAHKEME KURMUŞLAR

Şuç örgütlerinin ayrıca et ve benzeri ürünleri satan esnafa ürünlerinin bozuk olduğu iddiası ile sözde ceza keseceklerini belirtip, silah zoru ile haraç istedikleri ve kendilerine karşı gelen bölge esnafını darbedip silahlı saldırı düzenledikleri belirlendi. Yine iş insanları arasındaki ticari faaliyetlerdeki anlaşmazlıklardan haberdar olmaları üzerine örgüt üyelerince bu kişilere silahlı eylemler düzenlendikleri, akabinde kendilerine yönelik bu saldırıların ticari faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştiği algısına kapılan ve can korkusu yaşayan iş insanlarının bu durumundan faydalanarak sözde koruma hizmeti adı altında para aldıkları belirlendi. Otel işletmelerine sözde koruma sağlama amacı ile zorla yerleştikleri, bu hizmet karşılığında işletme sahiplerine silah zoru ile yüksek meblağlarda senet imzalattırdıkları ve devam eden süreçte bu senetler karşılığı kendilerini tehdit yolu ile ortak ettikleri otel işletmelerinde uyuşturucu ticareti ve fuhuş yaptırarak yasadışı gelir elde ettikleri belirlendi. İş insanları arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil olarak oluşturdukları sözde mahkemelerde aldıkları kararlara uymayan borçlu kişilere yönelik silahlı saldırı ve tehdit eylemleri gerçekleştirdikleri de belirlendi. İş insanları arasındaki anlaşmazlıkları sulh ile çözme bahanesi ile bu kişilere ulaştıkları ve devam eden süreçte bu iş insanlarını silah zoru ile yağmalayarak elde ettikleri yasadışı gelir ile örgüte silah temin ettikleri de belirlendi.