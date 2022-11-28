Suç aletlerini stada sokanlar kamerada

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Davut CAN/İZMİR, (DHA)

zmir’de Göztepe ile Altay arasında oynanan derbi maçında, Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ı yaralayan işaret fişeği ile diğer suç aletlerini 2 sırt çantasıyla stadyuma soktuğu belirlenip, gözaltına alınan ambulans şoförleri A.G. ve H.K.’nin stada giriş anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; 2 kişinin sırt çantalarıyla misafir tribünü tuvaletine doğru gittiği görülüyor. (DHA)

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Güvenlik kamerası görüntüsü

(FOTOĞRAFLI)