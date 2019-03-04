Tüketici fiyatları Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 0.16 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 19.67 oldu.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, dövizler birer kuruş geriledi ve dolar 5.37 liraya, euro 6.11 liraya, sterlin 7.11 liraya indi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1.23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.93 arttı.

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle Şubat ayında tüketici fiyatları endeksinde yer alan gruplardan;

– Sağlıkta yüzde 2.48,

– eğitimde yüzde 1.64,

– gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.9,

– lokanta ve otellerde yüzde 0.87 ve

– ulaştırmada yüzde 0.71 arttı.

Ana harcama gruplarına göre en yüksek düşüşler şöyle sıralandı;

– giyim ve ayakkabı yüzde 4.81,

– çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.39,

– eğlence ve kültürde yüzde 0.37 ve

– haberleşmede yüzde 0.34 düştü.

Tüketici fiyatlarındaki yıllık en yüksek artış yüzde 29.25 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken,

– çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28.08,

– ev eşyası yüzde 27.59,

– eğlence ve kültürde yüzde 20.43 ve

– lokanta ve otellerde yüzde 19.79 arttı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi de (Yİ-ÜFE), Şubat’ta aylık yüzde 0.09, Aralık ayına göre yüzde 0.55, yıllık yüzde 29,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29.97 yükseldi.

Aylık değişimler; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.60 artış, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7.43 ve su sektöründe yüzde 1.02 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış; yüzde 7.37 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5.50 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 4.84 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti.

Buna karşılık elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 7.43, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 1.68, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 1.66 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Şubat ayında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.