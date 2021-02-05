Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

ANTALYA (DHA)- ANTALYA’nın Demre ilçesinde su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Demre İtfaiye ekibi, Yaylakaya Mahallesi’nde vatandaşların su kuyusuna kedi düştüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımı ile 15 metrelik kuyuya inen itfaiye eri, korkudan sürekli miyavlayan kediyi çıkardı. Vatandaşlar, kediyi kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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