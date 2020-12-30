Su birikintisinde erkek cesedi bulundu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de Alican Çubuk’un (25) su birikintisinde cesedi bulundu.

Merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi’ndeki bir mobilya atölyesinin yan tarafındaki su birikintisinde erkek cesedi gören çalışanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Biriken su vidanjörle çekilerek ceset çıkarıldı.

Yapılan incelemede, üzerinde yara veya darp izine rastlanmayan cesedin, Alican Çubuk’a ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsisi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.

Alican Çubuk’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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