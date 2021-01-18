Su altında kalacak Yusufeli’nin yeni yerleşim yeri için ağaçlandırma seferberliği

Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), (DHA)- ARTVİN’de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi su altında kalacak. 7’nci kez taşınacak ilçe için yeni yerleşim yerindeki çalışmalar da sürüyor. Yeni yerleşkeyi yeşillendirmek için 20 hektarlık alana yaklaşık 30 bin meyve ağacı ve fidan dikildi.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise ‘çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde çalışmalar devam ediyor.

MEYVE AĞAÇLARI İŞ MAKİNELERİYLE TAŞINDI

Tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7’nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar bölgesindeki 150 hektarlık alanda, 3 noktada yeniden inşa ediliyor. İlçe sakinlerinin 71 yıllık yerleşim yerlerine veda etmeye hazırlandığı Yusufeli’nde, kayıtlı mezarların ardından ağaçlar da taşındı. İş makineleri ile toprağıyla alınan ağaçların taşınıp, dikildiği yeni ilçede fidan dikimi de yapılıyor.

‘20 HEKTARLIK ALANDA DİKİM YAPILDI’

Yeni ilçedeki çalışmaların devam ettiğini belirten Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, bu zamana kadar yeni ilçeye yaklaşık 30 bin meyve ağacı ve fidan dikimi yapıldığını ifade etti. Göl manzaralı yeşil bir Yusufeli için çalıştıklarını ifade eden Özkaya, “Orman Bölge Müdürlüğü olarak sahadayız, çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2019 yılında Yusufeli ziyaretinde halka hitap ederken, ‘ağaçlandırma çalışmalarına hemen başlanılıp, yemyeşil bir ilçe yapacağız’ talimatlarından sonra Orman Bölge Müdürlüğü olarak hemen çalışmalara başladık. Yusufeli Belediyesi ve 26’ncı DSİ Bölge Müdürlüğü ile istişareye geçerek, ilk etapta ağaçlandırma çalışmalarını yapabileceğimiz yeri belirledik. Şu an itibariyle bize ağaçlandırılması için teslim edilen 3 kısımda yaklaşık 20 hektarlık alanda 10 Aralık 2019-21 Aralık 2020 tarihleri arasında boylu meyve ağaçları ile tüplü ve çıplak köklü fidanlarımızın dikimini tamamladık” diye konuştu.

‘MEYVE AĞAÇLARINI VATANDAŞLAR VERDİ’

Çalışmaların devam ettiğini belirten Özkaya, “Toplamda 3 kısma, 5 bin 144 adet Yusufeli barajı altında kalacak olan boylu meyve ağaçları ile 25 bin 600 adet tüplü ve çıplak köklü fidan dikildi. Baraj altında kalıp yok olacak meyve ağaçlarını, yeni yerleşkeye dikmemiz için bizlere veren ve bu türleri geleceğe taşımamıza sebep olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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