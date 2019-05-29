30.1 C
Ankara
29 Mayıs 2019
Ana Sayfa Video Haber Su altında kalacak tarihi köprünün restorasyonu bitti
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yapımı devam eden Çetintepe Barajı'nın suları altında kalacak olan Roma dönemine ait tarihi Altınlı Köprü'nün restorasyon çalışmaları bitti.
Video Haber

Su altında kalacak tarihi köprünün restorasyonu bitti

Editör Editör

-

7
0

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, yapımı devam eden Çetintepe Barajı’nın suları altında kalacak olan Roma dönemine ait tarihi Altınlı Köprü’nün restorasyon çalışmaları bitti.

İlçeye 8 kilometre mesafede bulunan ve Çetintepe Barajı’nın tamamlanması ile sular altında kalacak 83 metre uzunluğundaki 4 kemer göze sahip olan Altınlı Köprü’nün restorasyonla dayanıklılığının artırılarak gelecek nesillere aktarılması için korunması amaçlandı. Adıyaman’ın Besni, Gölbaşı ilçeleri ile Elbistan ve Kahramanmaraş’ın geçiş güzergahı olarak önemli yere sahip olan köprü, Roma döneminde yapıldı. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı zamanında ise köprü ayakları üzerinden yeniden inşa edilerek günümüze kadar taşındı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan tarihi köprünün kendine has bir yapısı olduğunu belirterek, “Altınlı Köprü Adıyaman iline bağlı Gölbaşı ilçesinin kuzeyinde ilçeye yaklaşık 8 kilometre mesafededir. 83 metre uzunluğunda 4 kemer göze sahiptir. İlk önce Roma döneminde yapılan köprünün Anadolu Selçuklu ve Osmanlı zamanında eski ayakları üzerinden yeniden inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Göksu Çayı üzerinde kurulmuş olan köprü eski bir kervan yolu güzergahında bulunmaktadır. 16’ncı yüzyıl Osmanlı arşiv kayıtlarında bu köprünün Adıyaman Besni’nin Gölbaşı, Elbistan ve Kahramanmaraş güzergahında bulunması bu köprünün önemini ve sürekliliğini ortaya koymaktadır. Söz konusu Altınlı köprü, Profesör Doktor Fahrettin Kırçıoğlu’na göre Deli Dumrul’un meşhur köprüsü olarak da ifade edilmektedir. Köprü Çetintepe Barajı’nın yapılmasıyla sular altında kalacak ve söz konusu köprünün restorasyon çalışması tamamlanmıştır” diye konuştu.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikYükseköğretime giriş sistemi ile ilgili açıklama
Sonraki İçerikŞehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüs Firmaları Bayramı Dört Gözle Bekliyor
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Peskov: S-400’lerin teslimatında gecikme yok

Editör -
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının zamanında yapılacağını söyledi.

Türkiye’nin sezaryenle doğum oranı yüzde 51.7

Dünya tıp literatürüne girdi

Ses kısıklığının nedeni gırtlak tümörü çıktı

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Video Haber

Hastane müdürü morgu hurdacıya sattı

Editör -
Bursa'nın İznik ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 3 bölümden oluşan 1,5 tonluk morgun kaybolmasıyla ilgili, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Müdürü Ömer Y. hakkında soruşturma başlatıldı.
Devamını Oku
Dış Haberler

Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı

Editör -
Arjantin’de bir adam, sokakta yatan evsizlerin üzerine alkol döküp yaktı. Yaşanan olayı, saldırganın arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.
Devamını Oku
Video Haber

Öykü Arin’e anneden nakledilen ilik tutmadı

Editör -
Antalya'da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan Öykü Arin'in (4) annesi Eylem Yazıcı'dan (41) nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı açıklandı.
Devamını Oku
Video Haber

Haşhaş tarlaları tablo gibi

Editör -
Afyonkarahisar'da ekimi yapılan haşhaş bitkisinin açan çiçekleri, Afyon Ovası'nda tabloyu andıran görüntüler oluşturdu.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71