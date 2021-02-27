Su altı arama- kurtarma ekibinden nefes kesen eğitim tatbikatı

Hasan DÖNMEZ- Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA’da, itfaiyeye bağlı ‘Su Altı ve Üstü Arama ve Kurtarma’ ekipleri, dondurucu soğuklarda da hayat kurtarmak için eğitim tatbikatlarını sürdürüyor. Sille Baraj Gölü’nde 11 kişiden oluşan ekip, su ve hava sıcaklığı eksi derecelerde olmasına rağmen kondüksiyonlarını sürekli üst seviyede tutmak için dalış yapıp, tatbikat kapsamında arama gerçekleştiriyor. Tek tüple 42 metre derinliğe kadar dalış yapan dalgıçlar, saatte 3 kilometre yüzebiliyor. Ekip amiri Yılmaz Nikbal, ”Nasıl yangınlara ihbar geldiğinde gidiyorsak boğulma vakası ihbarı geldiğinde de aynı refleks ve heyecanla ekibimizle derhal olay yerine gidiyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın ‘Su Altı ve Üstü Arama ve Kurtarma’ ekipleri, Sille Baraj Gölü’nde nefes kesen eğitim tatbikatı gerçekleştirdi. 11 kişilik ekip, eğitim tatbikatı senaryosu gereği ihbar alındıktan sonra itfaiye binasından çıkıp, belirtilen Sille Baraj Gölü’ne gitti. Burada botla suya açılan dalgıçlar, yer tespitinin ardından dalış yapıp, arama çalışması düzenledi. Kış aylarında su ve hava sıcaklığının eksi derecelerde olmasına rağmen eğitimlerini sürdüren ekiplerin amiri Yılmaz Nikbay, kondüksiyonun sürekli yüksek seviyede tutulması için sürekli tatbikat yaptıklarını belirtti. Ekibin 2005 yılında kurulduğunu hatırlatan Nikbay, ”Ekibimiz 2005 yılında kuruldu. Gelişen teknolojik imkanlarla zamanla daha da güçlendi. 11 itfaiyeciyle birlikte Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu tarafından yetkilendirilmiş belge ve sertifikasyonlarımız var. Ekibimiz 3 yıldızlı ‘dalıcı, altın can kurtarıcı’ belgesine sahibiz” dedi.

‘İTFAİYECİNİN İŞİ, SADECE YANGIN SÖNDÜRMEK DEĞİL’

‘İtfaiye’ denilince akla ilk olarak yangın söndürülmesi geldiğini belirten Yılmaz Nikbay, ”İtfaiyecinin işi, sadece yangına müdahale etmek değil. 12 birimi vardır; bunlardan biri de su altı ve üstü arama- kurtarma görevi yapmak. İtfaiye yönetmeliği madde 6 diyor ki ‘Her türlü su altı ve su üstü arama kurtarma yapar’. Bu da bize şu görevi veriyor; nasıl yangınlara ihbar geldiğinde gidiyorsak boğulma vakası ihbarı geldiğinde de aynı refleksle aynı heyecanla biz de ekibimizle derhal olay yerine gidiyoruz” diye konuştu.

Gece dahi arama- kurtarma çalışmasına katıldıklarını vurgulayan Nikbay, ”Gece bile olay yerine gideriz; sahayı değerlendiririz, ekipler hazırlanır ve dalışı tamamlarız. Ölen şahısların aileleri bizde burukluk oluşturuyor. Bizler aynı zamanda emniyet kuvvetlerine de destek sağlıyoruz. Örnek olarak bir silah düştü, bir tekne battı, bunları 112’den gelen ihbarla değerlendirerek bu görevi yapıyoruz” dedi.

Kentte gölet ve kanallarda boğulma vakalarının arttığına da dikkat çeken Nikbay, ”Konya ilinde gölet ve kanallarımızı halkımız bilsin; suyun altı beton değil gerek rüzgardan gerek çevreden geçen hayvanlardan dolayı suyun altında balçıklar oluşuyor” diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI