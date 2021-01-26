Su alan teknedeki kaçak göçmenler kurtarıldı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Sefa Kaya (55), köpeklerin saldırısına uğrayan karacaya suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Sefa Kaya’nın müdahalesine rağmen talihsiz karaca kurtarılamadı. Ulus ilçesine...