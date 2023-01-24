Stoltenberg’den ‘tank’ açıklaması: Yakında bir çözüme ulaşacağımızdan eminim

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ALMANYA, (DHA)- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya’ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Almanya’ya Ukrayna’ya olan desteği için teşekkür ederek tanklar konusunda yaptığı açıklamada, “Müttefikler arasındaki istişareler devam edecek. Yakında bir çözüme ulaşacağımızdan eminim” dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya’nın Ukrayna’ya en fazla askeri, finansal ve insani yardım gönderen ülkelerden biri olduğunu ifade ederek, “Almanya’dan gelen silahlar Ukrayna’da her gün hayat kurtarıyor” dedi. Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni saldırılar planladığını belirterek, kalıcı barışın Rusya’nın savaş alanında kazanmasını engelleyerek sağlanabileceğini söyledi.

“DAHA AĞIR VE GELİŞMİŞ SİLAHLAR VERİLMELİ”

Stoltenberg, Alman Bakan Pistorius ile tank konusunu da görüştüğünü belirterek, “Savaşın bu önemli anında Ukrayna’ya daha ağır ve daha gelişmiş sistemler sağlamalıyız ve bunu daha hızlı yapmalıyız. Bakan Pistorius ile muharebe tankları konusunda görüşmeyi memnuniyetle karşıladım ve müttefikler arasındaki istişareler devam edecek. Yakında bir çözüme ulaşacağımızdan eminim” ifadelerini kullandı.

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