Stoltenberg: Putin’in kış mevsimini silah olarak kullanıyor – 2

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ROMANYA, (DHA) – Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalar yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kış mevsimini silah olarak kullandığını söyledi. Stoltenberg konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

NATO ve G7 ülkelerinin, Ukrayna’ya yardım konusunda yavaş ve küçük ölçekte hareket edip etmediği sorusu üzerine Stoltenberg, “NATO Müttefikleri ve NATO, gaz ve elektrik altyapısı da dahil olmak üzere kritik altyapıya yönelik acımasız saldırıların sonuçlarını hafifletmelerine yardımcı olmak için Ukrayna’ya kritik malzemeleri çoktan teslim etti. Jeneratörler gönderdik, yedek parçalar gönderdik ve Müttefikler tahrip olmuş altyapının yeniden inşası için farklı şekillerde yardım ediyor. Saldırıların çok büyük etkilerinin olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Ukraynalılar gelen füzelerin ve insansız hava araçlarının çoğunu vurabilir, ancak hepsini değil. Dolayısıyla bu saldırılar ciddi hasara yol açmıştır. Sanırım hepimiz uydulardan çekilmiş bu fotoğrafları gördük, burada Avrupa’yı ışık içinde görüyorsunuz ve ardından Ukrayna’yı karanlık görüyorsunuz, bu muazzam sonuçları yansıtıyor” dedi.

TÜRK JETLERİ DE TATBİKATA KATILDI

NATO’nun Karadeniz ile ilgili Stratejik Konseptin nasıl uygulanacağı ve bunun Romanya için ne demek olduğu konusundaki soruyu Stoltenberg şöyle yanıtladı;

“Ukrayna’nın işgalinden sonra, Fransa liderliğinde olan Romanya’daki de dahil olmak üzere muharebe gruplarının sayısını iki katına çıkardık. Karada varlığımızı artırdık, havadaki varlığımız daha da arttı. Az önce Romanya üzerinde İspanyol, Türk, Amerikan jetleriyle ve aynı zamanda Charles de Gaulle uçak gemisinden kalkan Fransız jetleriyle büyük bir hava savunma tatbikatı gerçekleştirdik. Yani temelde yaptığımız şey, kısmen ilerideki mevcudiyetimizi artırmak, kısmen de önceden konuşlandırılmış teçhizat ve erzak miktarımızı artırmak, ardından kuvvetlerimizin hızla gönderilebilir olmalarını veya mevcudiyetlerini pekiştirebilmeleri için çevikliğini artırıyoruz. Mesela gerekirse Karadeniz bölgesinde.”

Rusya tarafından Ukrayna’ya daha fazla saldırı olacak mı sorusunu Stoltenberg, “Başkan Putin başarısız olduğu için daha fazla saldırı bekleyebiliriz. Temel olarak, Rusya’nın Kiev çevresindeki topraklardan, Doğu’da Harkiv çevresindeki ve ardından Güney’deki topraklardan vazgeçmek zorunda oldukları gerçeği. Herson’dan vazgeçmek zorundaydı, bu bir zayıflık işareti. Bu, Rusya’nın savaş alanında gerçekten başarısız olduğunun bir işaretidir” ifadeleriyle cevapladı. Genel Sekreter Stoltenberg, Rusya’nın cephanesinin azaldığına dikkat çekerek bu sebeple İran’la görüştüğünü belirtti.

MOLDOVA’DA YAŞANAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA

“Ancak özellikle Moldova’da, Ukrayna’da sürmekte olan savaşın doğrudan bir sonucu olan enerji şebekelerindeki kesintiler nedeniyle de zarar gördü. Dolayısıyla bu Ukrayna’ya, Moldova’ya pratik desteği artırmakla ve ayrıca bu savaşın Ukrayna’nın ötesine tırmanmaması gerektiğine dair çok net bir mesaj göndermekle ilgili.”

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