Stoltenberg ile Japonya Başbakanı Kishida, ortak açıklama yayınladı

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JAPONYA, (DHA) – Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüştü. Görüşme sonrasında iki lider, Hint-Pasifik bölgesinin önemine ve Japonya ile NATO işbirliğine dair ortak açıklama yayınladı.

İki liderin yayınladığı ortak bildiride şu ifadelere yer verildi;

“Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik’in güvenliğinin yakından bağlantılı olduğunu tanıyoruz ve değişen stratejik ortama yanıt verebilmek için Japonya ile NATO arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmenin gerekliliğini vurguluyoruz.”

NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMALARI

“Rusya’nın sorumsuz nükleer söyleminin kabul edilemez olduğunun ve nükleer silahların herhangi bir şekilde kullanılmasının kesin uluslararası kınama ve ağır sonuçlar doğuracağının altını çiziyoruz.”

“Doğu Çin Denizi’nde güç veya baskı yoluyla statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü tek taraflı girişime şiddetle karşı çıkıyoruz. Güney Çin Denizi’nde askerileştirme, baskı ve sindirme raporları hakkında ciddi endişelerimizi dile getiriyoruz.”

“Japonya ile NATO arasındaki bilgi paylaşımını geliştirmeye yönelik çabalarımızı hızlandırıyoruz. Ayrıca, Japonya’nın Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) ve NATO Savunma Başkanları toplantılarına düzenli olarak katılma niyetini memnuniyetle karşılıyoruz.”

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