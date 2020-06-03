ABD’de petrol stoklarının azaldığına ilişkin veriler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu’nun üretim kısıntısına ilişkin toplantısının öne çekileceği haberlerinin etkisiyle petrol fiyatları üç ayın zirvesine tırmandı.

Amerikan Petrol Enstitüsü’nin verilerine göre, ABD’deki petrol stokları, 29 Mayıs’ta biten haftada toplam 483,000 varil azaldı. Petrol piyasaları analistlerine göre, bu azalma küresel petrol talebinin canlanmakta olduğunu gösteriyor.

OPEC+ Grubu’unun, üretim kısıntısına ilişkin sürenin biraz daha uzatılmasının görüşüleceği ve 10 Haziran için planlanan toplantısının 4 Haziran’a çekilmesi düşünülüyor.

Kaynaklara göre, OPEC’in Ortadoğu coğrafyası içindeki tüm üyeleri, günde yaklaşık 10 milyon varili bulan üretim kısıntısının 2020 sonuna kadar sürdürülmesinden yana tavır alırken, Rusya buna karşı çıkıyor.

Gelişmelerle Ağustos teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.0 artışla 40.37 dolar ile Mart başındaki düzeylere yükseldi. Temmuz vadeli ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.69 artışla 37.85 dolara yükseldi.