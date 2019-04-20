6.1 C
Ankara
20 Nisan 2019
Ana Sayfa Kültür-Sanat Haberleri Step Istanbul için geri sayım başladı
‘HERKES için ulaşılabilir sanat’ fikri ile yola çıkan Step Istanbul, bu yıl ilk kez 25-28 Nisan tarihlerinde, Çağdaş İstanbul ve Tomtom Designhood iş birliğiyle Tomtom Kırmızı’da ve İtalyan Lisesi’nin bahçesinde gerçekleşecek.
‘HERKES için ulaşılabilir sanat’ fikri ile yola çıkan Step Istanbul, bu yıl ilk kez 25-28 Nisan tarihlerinde, Çağdaş İstanbul ve Tomtom Designhood iş birliğiyle Tomtom Kırmızı’da ve İtalyan Lisesi’nin bahçesinde gerçekleşecek.
Kültür-Sanat Haberleri

Step Istanbul için geri sayım başladı

Editör Editör

-

8
0

‘HERKES için ulaşılabilir sanat’ fikri ile yola çıkan Step Istanbul, bu yıl ilk kez 25-28 Nisan tarihlerinde, Çağdaş İstanbul ve Tomtom Designhood iş birliğiyle Tomtom Kırmızı’da ve İtalyan Lisesi’nin bahçesinde gerçekleşecek.

Çağdaş İstanbul’un, tasarım ve sanatı birleştiren proje ve etkinliklere ev sahipliği yapan Tomtom Designhood ile birlikte gerçekleştireceği Step Istanbul, ziyaretçilerine erişilebilir sanatı sunmayı hedefliyor. Ford Otosan ve QNB Finansbank ortak sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik kapsamında galeriler, sanatçılar, sanat inisiyatifleri, sanat profesyonelleri, koleksiyonerler ve koleksiyonerliğe ilk adımını atmak isteyenler, Tomtom Kırmızı ve İtalyan Lisesi’nin bahçesinde dört gün boyunca bir araya gelecek. Sanat eserlerinin 500 liradan başlayarak 20 bin lirayı aşmayacak şekilde sergileneceği Step Istanbul’da, erişilebilir sanat için yepyeni bir platform oluşturulması amaçlanıyor.

TOMTOM KIRMIZI’DA 25 GALERİ, 233 SANATÇI

25-28 Nisan tarihlerinde birincisi gerçekleştirilecek Step Istanbul, projenin ruhuna ve mekâna uyum sağlayan samimi atmosferiyle yerel ve uluslararası katılımcılara çağdaş sanat seçkisi sunacak.

Anna Laudel Gallery, ArtOn İstanbul, C.A.M. Galeri, X-ist, PG Art Gallery, Mixer  gibi tanınmış galerilerin yanı sıra Ambidexter, Narmanlı Sanat, Muaf gibi genç ve yeni galeriler ve galerilerin temsil ettiği Yavuz Tanyeli, Ayşe Bezenmiş, Ramazan Can,  Ayla Turan, Rugül Serbest, Cem Dinlenmiş, Günnur Özsoy, Erkut Terliksiz, Ali Elmacı, Kaan Kayımoğlu, Neslihan Başer, Devrim Yalçın, Sergey Narazyan, Ekin Saçlıoğlu, Cheong-Cho Lee, Jae-Soon Roh gibi toplamda 25 galeriden 233 sanatçının işlerinin görülebileceği Step Istanbul’un özünde sanatın ulaşılabilir bir olgu olduğunu ifade etme çabası yatıyor. Ulaşılabilir sanat olgusunun ve bir sanat eseri satın almanın ‘kültürel’ bir değer olduğu fikriyle hareket eden Step Istanbul, eserleri herkese açık bir mecrada sunarken sanat üzerine daha fazla araştırmak, öğrenmek isteyen yeni koleksiyonerler, koleksiyoner adayları ve sanat meraklıları için önemli bir fırsat yaratıyor.

FARKLI ETKİNLİKLER İLE DİSİPLİNLERARASI BİR PROGRAM

Genç küratör Bala Gürcan tarafından hazırlanan konuşma programı ‘Step Talks’ ta ‘Küresel Sanat Dünyasının Güncel Dinamikleri’, ‘Çağdaş Sanatın Geniş Hedef Kitlelere Ulaşması’, ‘Sanat Üretimi Üzerine Diyaloglar’, ‘Güncel Sanatın Yeniden Yorumlanması: Sanat Eleştirisi ve Küratöryel Pratikler’, ‘Bilgi Çağında Küratörlük’, ‘Doğru Mesajı İletmek: Sanat Yazarlığında Etkili İletişim’, ‘Dijital Alanlar ve Yeni Medya Sanatı’ gibi konular masaya yatırılacak.

İtalyan Lisesi’nin bahçesinde gerçekleştirilecek konuşma programına, Mehmet Ali Bakanay, Yusuf Romano,  Hatice Utkan Özden, Kültigin Kağan Akbulut, Ayça Telgeren,  HUO RF, Yeni Medya Sanatçıları Erdal İnci, Çağrı Taşkın, Serkan Kaptan ve Gökşen Buğra katılacak.

Step Istanbul’da, konuşma programının yanı sıra workshoplar, sanatçı performansları ve belirli zaman aralıklarıyla sanat yürüyüşleri de gerçekleştirilecek.

Biletlerin Mobilet üzerinden satışa çıktığı etkinlikte, Step Talks programı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Program hakkında detaylı bilgi için Step Istanbul’un internet adresi ve sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikTÜSİAD: Reform gündemimize hızla dönmeliyiz
Sonraki İçerikSağlık Masası TV’leri izleyecek
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

Facebook, Instagram kullanıcılarının şifrelerini korumasız bir şekilde sunucularında 'yanlışlıkla' depoladıklarını açıkladı.

Facebook milyonlarca Instagram şifresini ‘korumasız’ saklamış

Editör -
Facebook, Instagram kullanıcılarının şifrelerini korumasız bir şekilde sunucularında 'yanlışlıkla' depoladıklarını açıkladı.
TÜRKİYE’de yaklaşık 6 bin hemofili hastasının tedavisinin yapıldığını söyleyen Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Birol Baytan, hafif çarpmalarda bile oluşan morlukların hemofili habercisi olabileceğini belirtti.

Hafif çarpmalarda bile oluşan morluklar hemofili habercisi olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs sonunda Japonya’ya gerçekleştireceği ziyaret ile yeni Japonya imparatorunun ilk resmi masarifi olacak.

Trump, yeni imparatorun ilk resmi misafiri olacak

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ahmet Erdil, “Mide botoksundan 30 dakika sonra günlük hayatınıza dönebilir ve yemek de yiyebilirsiniz” dedi.

Obezite ile mücadelede yeni yöntem

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

ASMMMO Başkanı Ali Şahin’den önemli uyarı ekonomiye odaklanmalıyız

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Ekonomik koşulların tüm topluma zarar verdiğini belirten Ankara Serbest Muhasebeci ve Malı Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Şahin, "Gerekli önlemler alınmazsa uzun vadede ülke olarak büyük bir sıkıntı yaşayacağız"
Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Öz Taşıma İş Sendikasından Mansur Yavaş’a Tam Destek

Özel Haber Mehmet Akgün -
Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Açılış konuşmasında söz alan TBD Başkanı Aktepe yerli ve milli destekli dönüşümün şart olduğunu ifade etti.

Yerli ve Milli Destekli Dijital Dönüşüm Şart

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Açılış konuşmasında söz alan TBD Başkanı Aktepe yerli ve milli destekli dönüşümün şart olduğunu ifade etti.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71