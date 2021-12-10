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Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Stefan Kuntz: Oyuncularımdan hakemi rahat bırakmalarını istiyorum (FOTOĞRAFLAR)
Berna öğretmen, otomobiliyle parka uçtu
Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da öğretmen Berna Yarımbay, fren yerine gaza bastığı otomobiliyle parka uçtu. Ters dönen araçtan çıkarılan Yarımbay, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Kaza, sabah saatlerinde, Muratpaşa...
Gebze’de, dış cephe malzemesi fabrikasında yangın
GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, dış cephe malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Gebze'ye bağlı Balçık Mahallesi 3228....
Erzincan’da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ahmediye ve Sakaltutan geçitlerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Kent merkezinde sabah saatlerinde yağmur, yüksek kesimlerde...