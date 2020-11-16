Stajyer avukata taciz iddiasına soruşturma

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da stajyer avukat D.A., Baro Başkanı Abdullah Öncel’in kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İddiaları ve suçlamaları kabul etmeyen Öncel ile D.A. hakkında Baro Yönetim Kurulu tarafından resen soruşturma açılacağı belirtildi.

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, kendisiyle ilgili taciz iddiasında bulunan D.A. isimli stajyer avukatın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunması üzerine basın toplantısı düzenledi. Eşi Beybin Öncel ve baro yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan Baro Başkanı Öncel, kendisine yönelik iddiaları reddetti.

HAKKIMDA LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Kendisine yönelik linç kampanyası başlatıldığını öne süren Öncel, soruşturma dosyasının içeriği ile basında bahsi geçen ifadelerin farklı olduğunu iddia ederek, konunun taciz ve tehdit içermediğini ileri sürdü. Öncel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Hakkımdaki iddialar, D.A.’nın ağustos ayında Şanlıurfa Başsavcılığı’na yapmış olduğu suç duyurusu ile başlamıştır. Suç duyurusu içeriğine bakıldığı zaman bunun 2019 eylül ve ekim aylarında hanımefendinin cep telefonuna atılan tehdit içerikli mesajlar olduğu anlaşılmıştır. Üzülerek belirtmek isterim ki konu, soruşturma dosyası içeriğindeki ile basının kamuoyuna servis etmiş olduğu haberde çok büyük bir fark söz konusu. Suç duyurusunda taciz, tehdit söz konusu olmamasına rağmen Şanlıurfa Baro Başkanı ‘Stajyeri taciz etti’ şeklinde basına yansıtılmıştır. Haksızlık kimden gelirse gelsin karşısında durmaya devam edeceğim. Sanırım bu iftira ve linç kampanyasının en büyük nedenlerinden birisi de budur. Ben bu hususu sevgili eşimle birlikte kamuoyunun takdirine sunuyorum. Adı geçen şahısla ilgili konu adli makamlara sirayet etmiştir. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz.”

Şanlıufa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Necati Ateş ise iddiaları öne süren stajyer avukatın ÖSYM giriş ve denklik dosyasının olmadığının tespit edildiğini söyledi. Ateş, baro yönetim kurulu olarak başkan ve stajyer hakkında resen soruşturma açtıklarını ifade ederek, “Hassasiyet ile bu konuyu takip edeceğiz. İnsan ve kadın haklarına hassasiyet gösterdiğimiz için bu konuda hem başkan hem stajyer avukat hakkında inceleme başlatıyoruz. Ayrıca bu hususta kadın hakları merkezimizin de görev alıp olayı tüm açıklığıyla raporlamasını sağlayacağız” dedi.

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