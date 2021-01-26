Stajının son gününde kazada ölen üniversiteli Hakan, toprağa verildi

Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN-Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde dün stajının son gününde kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Hakan Altun (22), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze öncesi bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen anne Fatma Altun fenalaştı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Serdivan ilçesine bağlı 32 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Cemal Sızmaz yönetimindeki 34 VE 7318 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu refüjü aşarak karşı şeritten gelen Eray Demircan yönetimindeki 34 ZTK 73 plakalı otomobil ile Hakan Altun yönetimindeki 06 EMK 60 plakalı aracın üzerine devrildi. Kazada, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi Hakan Altun, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Sinan Altun ve eşi Fatma Altun’un tek çocukları olan Hakan Altun’un stajını tamamladığı, otomobil servisi yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrası işe alındığı, eve dönerken de kazanın yaşandığı belirtildi.

Hakan Altun’un cenazesi, bugün Kaynarca ilçesine bağlı Güven Balcılar Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Altun’un cenazesi, Hacı Sare Demir Camii’ne götürüldü. Cenaze namazında acılı baba Sinan Altun’un ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, bir süredir kanser tedavisi gören Anne Fatma Altun ise fenalaştı. Cenazeye katılan Hakan Altun’un arkadaşları ve ailenin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Yaşamını yitiren Altun Kaynarca İlçesine bağlı Güven Balcılar Mahallesi’ndeki baba evinin önünde helallik alınmasının ardından Hacı Sare Demir Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında aile mezarlığında toprağa verildi.

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