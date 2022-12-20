Staj Mağdurlarından Sanal Miting!

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ALİ BARAN FAYIK

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Staj ve çıraklık mağdurları, düzenledikleri Twitter etkinliğinde “#StajaDevletSözü” tagı ile 2 milyon 170 bin twit atarak sosyal medyayı adeta salladı.



Üniversite, çıraklık okulu ve meslek liselerinde yaptıkları zorunlu staj sigortaları emekliliğe sayılmayan milyonlarca staj sigortası mağduru pes etmiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin staj ve çıraklık sigortası olanlar ile ilgili “1999 öncesi Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil.” demesi üzerine staj mağdurlarından gelen tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor..

Stajyer ve çıraklık mağdurları, sosyal medyada “#StajaDevletSözü” etiketi ile düzenlenen etkinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve son iki seçimde seçim beyannamesine staj sözü veren MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye seslendi. Pazar tam gün twitirda çalışma yapan mağdurlar 2.17 milyon Twit atarak Türkiye gündeminde karılması zor bir rekor kırdı. Stajyerlere STK temsilcilere ve siyasiler ve vatandaşlar da destek verdi

HAKKIMIZI ALMAK İÇİN HER PLATFORMU KULLANACAĞIZ

Staj sigortası Mağdurları Derneği Başkanı Ferhat Salman, staj mağduriyeti bitinceye kadar bütün platformlarda haykırmaya devam edeceklerini söyledi. Geçtiğimiz Pazar Ankara’da yüzbinlerce kişi ile Ulus Meydanında eylem yaptıklarını hatırlatan Salman, bu hafta da 2,17 milyon twitle Twitter’da sanal miting yapıldığını belirtti.

CHP MİLLETVEKİLLERİ DESTEK VERDİ

Gün boyu gündemde kalan Staj mağdurlarına CHP’li milletvekilleri Ömer Fethi Gürer, Serkan Topal ve Hüseyin Yıldız destek verdi. Stajyer ve çıraklar, yapılan twitlere yorum, Retwewet ve beğeni yaparak karşılık verdi.

O twitler şöyle:

Fethi Gürer: Ucuz işçilik için staj öğrencileri akla geliyor da neden 15-16 yaşlarında fabrikalarda çalışıp staj yapan gençler için Staj Sigortası SSK başlangıcı olup emeklilikten sayılsın denince iktidar ses vermiyor?#StajaDevletSözü

Serkan Topal, “15-16 yaşlarında fabrikalarda çalıştılar, zorunlu staj yaptılar. Emekleri, alın teri yok sayılmasın. Staj Sigortası, SSK başlangıcı olsun emeklilikten sayılsın.#StajaDevletSözü”

Hüseyin Yıldız: 15-16 yaşlarında fabrikalarda çalıştılar, zorunlu staj yaptılar. Emekleri, alın teri yok sayılmasın. Staj Sigortası, SSK başlangıcı olsun emeklilikten sayılsın. #StajaDevletSözü