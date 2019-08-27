SSK’yı Kılıçdaroğlu mu batırdı?

Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim; Nasıl sağlık bakanlığı, milli eğitim bakanlığı yahut da milli savunma bakanlığı batmazsa devlete ait sosyal güvenlik kurumları da batmaz, batamaz!

Temelde devlet ve özelde de sosyal güvenlik kurumları kâr etme amacı ile kurulmuş bir şirket değildir kâr ya da zarar etmez, sermayesini yitirip batmaz!

Sosyal Güvenlik bir kamu hizmetidir bu hizmeti veren kurumların bütçelerinin bir kısmı çalışanların ve çalıştıranların katkıları ile bir kısmı da devlet bütçesinden karşılanır. Sosyal Güvenlik Kurumları iyi yönetilmezler ise elbette kaynakları heba eder ve buna rağmen iyi hizmet veremezler, önemli olan etkin ve verimli kaynak yönetimidir.

Uzun zamandır AKP iktidarı ve Erdoğan sık sık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel müdürü olduğu SSK’yı batırmakla suçlamaktadır, yukarıda anlattığım gibi bir sosyal güvenlik kurumunun batması mümkün değildir bu yüzden de Erdoğan’ın bu “Kılıçdaroğlu SSK’yı batırdı” söylemi zaten baştan yanlış ve temelsiz bir söylemdir.

- Reklam -

Diğer yandan bakınca Kemal Kılıçdaroğlu SSK genel müdürü olarak görev yaptı ve sadece yürürlükteki kanunları uygulamakla mükellefti. Devlet hiyerarşisinde üzerinde bakanlık müsteşarı, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı ve meclis var bir genel müdürün bir kurumu bu şartlarda batırabileceğini iddia etmek bile başlı başına mantıki değildir.

Gelelim konunun bütçe boyutuna; 17 yıllık Erdoğan iktidarında sosyal güvenlik kurumu bütçesine aktarılan kamu kaynağı devamlı olarak artmıştır.

Bu konuda açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, son 16 yılda sosyal güvenlik kurumuna bütçeden, 448 milyar dolar kaynak aktarıldığını açıkladı ve “Bütçeden sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferler de her yıl artmaya devam ediyor. 2018 bütçesinde sosyal güvenlik kurumuna 150 milyar TL transfer yapıldı. 2003-2018 yıllarındaki sosyal güvenlik kurumunun açığına devlet katkısı da eklenerek gerçek açık rakamı hesaplanırsa, sosyal güvenlik urumu açığı toplamda 647 milyar TL’ye ulaşmış görünüyor. Çeşitli kalemler altında sosyal güvenlik kurumuna transferin 16 yıllık toplamı ise 448 milyar doları geçti” dedi.

Sosyal güvenlik kurumunun resmi verilerine göre kurum 2019 yılında da en az 47 milyar TL açık verecek.

Üstelik AKP iktidarı döneminde sosyal güvenlik kurumu tarafından emeklilere ödenen maaşlar ve aylık bağlama oranları da ciddi miktarda azaltılmış durumdadır.

01.10.2008 tarihinde gerçekleşen sosyal güvenlik kurumu kapsamında sigorta statülerinin aynı çatı altında olması sağlanmıştır. Ve aynı kanunda yapılan düzenlemeler ile aylık bağlama oranları üç farklı döneme göre hesaplanmaya başlanmıştır.

3 farklı dönemden kastımız ise;

01.2000 yılına kadar yatırılan sigorta prim gün sayısı ve sigorta primlerinin etkisi,

01.2000 ile 01.10.2008 arası sigorta prim gün sayısı ve sigorta primlerinin etkisi,

10.2008 sonrası sigorta prim gün sayısı ve sigorta primlerinin etkisi,

Bu hesaplama yöntemi ile aylık bağlama oranları ciddi miktarda düşürülmüştür.

Ayrıca muhalefetin mezarda emeklilik olarak adlandırdığı düzenlemeler ile emekli olabilmek için gerekli pirim gün sayısı arttırılmış ve emekli olma yaş haddi yükselmiştir. Yapılan bu düzenlemeler Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununu yaratmıştır.

AKP iktidarında yapılan yasal düzenlemeler sonucunda emekli olma yaş haddi 65 yaşa kadar çıkarılmıştır, bu değişikliklere göre 1.5.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar 7200 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir. Ayrıca bu tarihten itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artmaktadır. 7200 günü 2037 yılının sonuna kadar tamamlayanlar 61, 2039 sonuna kadar tamamlayanlar 62, 2041 sonuna kadar tamamlayanlar 63, 2043 sonuna kadar tamamlayanlar 64 ve 2044 sonuna kadar tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olabileceklerdir.

Görüldüğü üzere AKP iktidarında emekli olabilmek için gereken pirim gün sayısı ciddi miktarda artmış, emekli olabilmek için gerekli yaş haddi de yükseltilmiştir. Buna rağmen sosyal güvenlik kurumuna devlet bütçesinden aktarılan kaynak da devamlı olarak artmıştır.

Kılıçdaroğlu’nun Genel Müdürlüğünü yaptığı 1992-1999 yılları arasında üç sosyal güvenlik kurumu yani SSK, Emekli sandığı ve Bağkur’un toplamda 2 milyar lira açık verdiği biliniyor, oysa SGK’nın AKP iktidarında sadece 2003- 2016 yılları arasında toplam 277 milyar lira açığı var. Güncel dolar değerinden hesaplandığında ise açık 634 milyar lirayı buluyor.

Durum bu halde iken durmadan SSK’yı Kılıçdaroğlu batırdı propagandası yapmak bence siyasi etik kurallarına akla ve mantığa aykırıdır, sadece siyasi propaganda amacı gütmektedir.