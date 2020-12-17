Sri Lanka’daki terör saldırısında hayatını kaybeden mühendisin ismi okulda yaşatılacak

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- SRİ LANKA’da, geçen yıl meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 2 mühendisin adına, memleketleri Adıyaman’da okul yapılıyor. Mühendislerden Yiğit Ali Çavuş’un adına kent merkezinde yaptırılan 24 derslikli okulun yeni eğitim- öğretim döneminde açılacağı belirtildi.

Sri Lanka’nın çeşitli kentlerinde 21 Nisan 2019’da düzenlenen terör saldırısında 290 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların düzenlendiği ülkenin Kolombo kentinde ABD Konsolosluğu binasının inşaatında çalışan ve her ikisi de Adıyamanlı olan Türk mühendisler Yiğit Ali Çavuş (25) ile Serhat Nariçi (34), yaşamlarını yitirdi. Saldırının ardından iki mühendisin çalıştığı firma yetkilileri, ailelerin talepleri doğrultusunda Yiğit Ali Çavuş ve Serhan Nariçi’nin isimlerinin yaşatılması için memleketleri Adıyaman’da okul yaptırma kararı aldı. Kararın ardından geçen yıl ocak ayında mühendislerden Yiğit Ali Çavuş’un isminin verildiği 24 derslikli okul protokolü imzalandı. Barbaros Mahallesi’nde 10 bin metrekare alana yapılan okul inşaatı önemli ölçüde tamamlandı. Gelecek eğitim döneminde eğitime açılacak olan ‘Şehit Mühendis Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi’, şehit mühendisin ailesini mutlu etti.

Aynı zamanda hayatını kaybeden mühendis Yiğit Ali Çavuş’un dayısı da olan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yeğeninin isminin kentteki okulda yaşatılacak olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, “Yiğit Ali Çalışkan ve başarılı bir öğrenciydi. Okulundan dereceyle mezun olmuş bir çocuktu. Fakat ne yazık ki; 21 Nisan 2019’da Sri Lanka’da gerçekleşen ve tüm dünyayı yasa boğan terör saldırısında Serhat Nariçi ile birlikte şehit olma mertebesine erdiler. Yiğit Ali Çavuş’un babası olayın ardından çalıştığı firma yetkililerinden Adıyaman’a okul yapmaları isteğinde bulundu. Firma yetkilileri de bu isteği yerine getirdi. 24 derslik anadolu lisesi 10 ay gibi kısa sürede yapıldı ve önümüzdeki yıl eğitim vermeye başlayacak” diye konuştu.

Şehit mühendisin babası Mehmet Çavuş ise oğlunun sürekli iyi şeyler yapmak istediğini belirterek, “Oğlum yardımsever ve başarılı bir çocuktu. Hep iyi bir şey olsun diye uğraşırdı. Oğlum adına Adıyaman’a güzel bir okul yapıldı. İnşallah bu okuldan oğlum gibi başarılı çocuklar yetişir ve ülkesine, milletine faydalı olurlar” dedi.

Yakınları da mezarını ziyaret ederek dua ettikleri şehit mühendis Yiğit Ali Çavuş’un isminin kentteki okula verilmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Öte yandan aynı saldırıda hayatını kaybeden diğer mühendis Serhat Nariçi’nin isminin verileceği ve Gölbaşı ilçesine yapılacak olan okulun inşaatına ise 2021 yılı yıl mart ayında başlanacağı belirtildi.

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