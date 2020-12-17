Spreyli hırsızların hedefi olan kadın o anları anlattı

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL (DHA)- FATİH’te spreyli hırsızların hedefi olan ve 10 bin liralık ziynet eşyası çalınan kadın yaşadığı o anları anlattı. Vahide Odacıl ev sahiplerine gelen kişiyi görmeden kapıyı açmamalarını söylerken, “Ben daha ne olduğunu anlamadan, kimsiniz diyemeden bir tanesi eliyle bir şey sıktı. Sonrasını hatırlamıyorum” diye konuştu.

Olay, dün öğle saatlerinde Topkapı Mahallesi, Urban Sokak’ta bulunan bir binada meydana gelmişti. 60 yaşındaki Vahide Odacıl evini temizlerken kapı zili çaldı. Bir anlık dalgınlıkla kim olduklarını kontrol etmeden kapıyı açan kadın, karşısında spreyli 2 hırsızla karşı karşıya kaldı. Ne olduğunu anlayamayan Odacıl, bir anda yüzüne sıkılan spreyle bayıldı. Yatak odasına giren gaspçılar burada yaklaşık 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

“HALA HATIRLAMIYORUM”

Spreyli hırsız kabusunu yaşayan Vahide Odacıl yaşadıklarını anlattı: “Evi süpürüyordum. Bir anda zil çaldı. Kapıya bakmadan ben de otomatiği açtım. Daha sonra evin kapısını açtım kim olduğunu öğrenmek için, bakmak istedim. Bir andan yakın mesafemde iki kişi duruyordu. Ben daha ne olduğunu anlamadan, kimsiniz diyemeden bir tanesi eliyle bir şey sıktı. O sırada ben de geriye çekildim. Geriye çekilince köşeye doğru yuvarlandım. Duvara doğru yuvarlanınca o sırada bayıldım daha sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımda eşimi aradım ona ulaşamadım. Daha sonra oğlumu aradım ona ulaştım. O da hemen polisi aradı. Polisler geldi, hırsızların yüzlerini göremedim, yüzlerinde maske vardı kim olduklarını göremedim. İçeri girip, yatak odasını dağıtmışlar. Oradan alacaklarını almışlar. 10 ila 15 bin TL’lik ziynet eşyamı çalmışlar. Sprey sıktıktan sonra kafamı duvara vurdum, sonrasını hala hatırlayamıyorum. Buradan hanımlara sesleniyorum kapıyı görmeden açmayın, çok dikkatli olun”dedi.

Polis ekiplerinin gaspçıların yakalanması için başlattıkları çalışmalar sürüyor.