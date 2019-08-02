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Teknoloji Haberleri

Spotify’ın ücretli abone sayısı 108 milyonu aştı

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SPOTIFY’ın ücretli abone sayısı 108 milyona ulaştı. Toplamda kullanıcı sayısı 232 milyon olan Spotify, 108 milyon abonesinden ise her ay ücret alıyor.

Kullanıcılar ilk 30 gün platformu ücretsiz kullanabilirken 30 günün sonunda ücret ödeyerek kullanmaya devam edebiliyor. Ancak kullanıcıların uygulamayı ücretsiz kullanabilme alternatifi de bulunuyor.

Spotify‘ın ücretsiz sürümde kullanıcılar müzik dinlerken beraberinde reklamlarla karşılaşıyor. Ayırca ücretsiz versiyonda istenilen parçayı açma özelliği de bulunmuyor. Spotify şarkıları rast gele kullanıcıya dinletiyor.

Spotify, Eylül ayı sonunda 110 milyon ile 114 milyon arasında abone sayısına ulaşmayı aynı zamanda aktif kullanıcı sayısını ise 240 milyona çıkarmayı planlıyor.  Platformun en büyük rakibi Apple Music’in ise 60 milyon abonesi bulunuyor.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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