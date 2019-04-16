Spotify’da çok önemli atama

Federica Tremolada, Türkiye’nin de dahil olduğu Spotify Güney ve Doğu Avrupa Yönetici Direktörü oldu. Federica Tremolada, medya, dağıtım ve inovasyon sektörlerinde elde ettiği 15 yılı aşkın uluslararası deneyimi Spotify’a taşıyacak.

Spotify’daki yeni görevine başlamadan önce Federica Tremolada, 2017 yılında YouTube/Google’da YouTube TV platformu için çalışan Amerika lider ekibinde çok önemli bir pozisyondaydı, hemen öncesinde ise İtalya ve Yunanistan pazarlarında İçerik İşbirlikleri ile ilgilenen departmanın liderliğini yapıyordu.

Daha önce, İtalyan start-up’ı Buongiorno’da Uluslararası Medya İşbirlikleri Yöneticisi olarak görev yapan Federica Tremolada’nın müzik ve içerik konusundaki kariyeri ise Pop Müzik birimindeki görevi ile BMG/ Sony Publishing’te başladı.