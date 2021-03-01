Sporun kalbi Yenimahalle’de atıyor

Ankara’nın sporda öncüsü olan Yenimahalle Belediyesi, spor kulübü bünyesinde toplam 21 lisanslı spor branşı ve 713 lisanslı sporcu ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda Başkent’i gururla temsil ediyor.
4 adet olimpik yüzme havuzu
Ankara’nın en çok havuza sahip belediyesi olma unvanını elinde bulunduran Yenimahalle Belediyesi, 4 adet tam donanımlı havuz ve spor kompleksiyle ilçe sakinlerine dört mevsim yüzme keyfi yaşatıyor.
İlçenin dört bir yanına konumlandırılan Hacı Sabancı, Bülent Ecevit, Turgut Özakman ve Prof. Dr. Mehmet Haberal yüzme havuzlarından 59 lisanslı sporcu profesyonel olarak belediyeyi temsil ederken, her yıl yaklaşık olarak 250 bin kişi havuzlardan faydalanıyor.
Yenimahalle Belediyesi, olimpik yüzme havuzu ve spor tesislerinin 5’incisini ise Ata Mahallesi’ne kazandırmak için gün sayıyor.
5adet tam donanımlı spor merkezi
Yüzme havuzlarının yanı sıra spor merkezleriyle de örnek gösterilen Yenimahalle Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi, Aydın Onur Spor Merkezi, Serhat Spor Merkezi ve Batıkent Semt Stadı’nda hem amatör spora hem de ilçe sakinlerine kucak açıyor.
Hentbol, Voleybol, Futbol, Basketbol, Badminton, Yüzme, Buz Pateni, Bilardo, Taekwondo, Jimnastik, Masa Tenisi, Kick Boks, Atletizm, Bale, Bocce, Boks, Bowling, Dart, Karate, MuayThai, Wushu-Kung-Fu branşlarında lisanslı 654 sporcusu olan Yenimahalle Belediyesi, ayrıca 5 merkezde yıllık 20 bin 334 üyeye de spor yapma imkanı sağlıyor.
Öte yandan Spor akademisi bünyesinde ise; 10 branşta toplam bin öğrenciye eğitim veren Yenimahalle Belediyesi, POMEM, PAEM, PMYO, PÖH, MSÜ VE ASTSUBAYLIK ve BESYO sınavlarına girecek olan gençlere de hazırlık kursu veriyor.
Yenimahalle’de sporla iç içe bir yaşam
Yenimahalle’nin spor alanında Ankara’nın örnek ilçesi olduğunu vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Spora önemli yatırımlar yapıyoruz. İlçemize kazandırdığımız spor tesisleri çoğu büyükşehirlerde bile yok. Biz Yenimahalle’de sporla iç içe bir yaşam istiyoruz. Yenimahallelilerin spor yapmasını, gençlerin sporu sevmesini, ilçemizde milli sporcular yetişmesini istiyoruz” dedi.
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