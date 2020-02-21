UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting’e 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşmada Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 3’üncü dakikada Coates, 44’üncü dakikada Sporar ve 51’inci dakikada Vietto atarken, İstanbul Başakşehir’in tek golünü ise 77’nci dakikada penaltıdan Edin Visca kaydetti.
Turun rövanş maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 20.55’te oynanacak.
3’üncü dakikada Sporting öne geçti. Sağ kanattan Acuna tarafından kullanılan korner atışında altıpas içinde Coates topa dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
6’ncı dakikada gelişen Sporting atağında Cabral’ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Sporar’ın vuruşu yan ağlarda kaldı.
14’üncü dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Bolasie’nin savunma arkasına gönderdiği ara pasta topla buluşan Cabral’ın vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15’inci dakikada Sporting, sol kanattan Vietto ile korner kullandı. Oluşan karambolde top son olarak Sporar’ın önünde kaldı. Sloven forvetin vuruşunda kaleci Mert topu çeldi ardından Başakşehir savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.