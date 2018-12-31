Dünya ve Türk sporunda İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık 2018 yılı bazıları için başarılarla dolu bir yıl olurken bazıları içinse hüzünlü olarak sona erdi. 2018 yılında yaşananlar, başarıları ve hüzünler.

VAKIFBANK’IN KIZLARI 3. KEZ DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLDU

Avrupa’da ve dünyada aldığı bir çok başarı ile Türk halkını her defasında gururlandıran VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya’nın Minas takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu. Üst üste ikinci şampiyonluğunu alan VakıfBank, , FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonasını en çok kazanan Türk takımı oldu. VakıfBank ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nin final maçında Romanya temsilcisi CSM Volei Alba’yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.



ALİ KOÇ FENERBAHÇE’NİN BAŞKANI OLDU

20 yıl boyunca Aziz Yıldırım’ın başkanlığını yaptığı Fenerbahçe, seçimli olağan genel kurulunda Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yarıştı. Fenerbahçe’nin seçimli olağan genel kurulunda Ali Koç oyların büyük çoğunluğunu alarak Fenerbahçe’nin 37. başkanı oldu. Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç ile 2018-2019 sezonunda çıkışa geçeceğini düşünse de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 3 galibiyet 7 beraberlik alarak 16 puanla 17. sırada düşme potasında tamamlayarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.



BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİNDE İLKLERE İMZA ATTI

Beşiktaş şampiyonlar ligine katıldığı 2017-18 sezonunda bir çok ilke ve rekora imza attı. Şampiyonlar ligi gurup aşamasında Monaco, Porto ve Leipzig’e karşı yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, gurubunda en çok puana ulaşan Türk takımı, gurup aşamasından lider çıkan ilk Türk takımı, şampiyonlar liginde en çok gol atan Türk takımı gibi ünvanları eline aldı. Gurubunu lider tamamlayan Beşiktaş Bayern Münih’e elenerek Avrupa’ya veda etti.



2018-19 sezonunda Beşiktaş taraftarlarını UEFA Avrupa Ligi’nde guruptan elenerek hayal kırıklığına uğrattı.

FUTBOLDA 2017-18 SEZONUNU KRALI GALATASARAY

2017-18 İlhan Cavcav sezonunu birinci sırada bitiren Galatasaray süper lig tarihindeki 21. şampiyonluğunu elde ederek taraftarlı mutlu etmeyi başardı.



Şampiyonluğu ile direk olarak Şampiyonlar Ligine katılan Galatasaray aldığı kötü sonuçlarla gurubunu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Liginde devam edecek.



İLHAN CAVCAV SEZONUNDA GENÇLERBİRLİĞİ LİGE VEDA ETTİ

Cumhuriyet ile yaşıt olan Türkiye’nin en köklü kulüplerinden Gençlerbirliği, Merhum Gençlerbirliği’nin eski başkanı İlhan Cavcav’ın adı verilen 2017-18 sezonunda Spor Toto Süper Ligden düştü. Gençlerbirliği aralıksız olarak 29 yıl boyunca Türkiye’nin en üst düzey liginde boy göstermişti.

Bir alt lige düşen Gençlerbirliği PTT 1. Ligde 8 maçında 8 galibiyet alarak kırılması zor bir rekor elde etti.



2018 DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU FRANSA, SÜRPRİZİ HIRVATİSTAN OLDU

Turnuvanın Belçika, Brezilya gibi hiç şüphesiz favorilerinden olan Fransa 2018 Dünya Kupası’nı müzesine götürmeyi başardı. Turnuva da kimsenin favori bile görmediği Türkiye’nin eleme grubunda bulunan ikinci olarak İzlanda ile çıkan Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası’nda finale kadar yükselmeyi başardı. Türkiye ise 2018 Dünya kupasına Avrupa elemelerinde 4. olarak veda etmişti.



C.RONALDO JUVENTUS’A TRANSFER OLDU

Yıllarla İspanya ekiplerinden Real Madrid’in formasını giyen Portekizli yıldız Christiano Ronaldo İtalyan ekibi Juventus’a transfer oldu. İtalyan ekibi Ronaldo için 105 milyon Euro bedel ödedi.



ANKARAGÜCÜ YENİDEN SÜPER LİGDE

Yıllarca ekonomik sorunlarla mücadele eden Ankara’nın köklü kulübü Ankaragücü 2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor ve Erzurumspor ile beraber 6 sezon aradan sonra süper lige çıkmayı başardı.

METE GAZOZ VE YASEMİN ECEM ANAGÖZ’DEN DÜNYA REKORU

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarının sıralama atışlarında 1307 puanla gençler dünya rekoru kırdı.



AKHİSARSPOR ESTİ GÜRLEDİ

Diyarbakır’da oynanan Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe’yi 3-2 yenen Akhisarspor, şampiyon oldu ve UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde etti. Lig şampiyonu Galatasaray ile Süper Kupa finalinde karşılaşan Akhisarspor Galatasaray’ı yenerek kupayı müzesine götürmeyi başardı.



FENERBAHÇE EUROLEAGUE FİNALİNDE REAL MADRİD’E YENİLDİ

Sırbistan’ın başkentinde düzenlenen finalde Fenerbahçe İspanyol temsilcisi Real Madrid’e 85-80 yenilerek şampiyonluğu kıl payı kaçırdı.



AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika’nın San Juan de los Lagos şehrinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası Finali’nde Angola’ya penaltılarda yenilerek dünya ikincisi oldu. Normal süresi 0-0 eşitlikle biten müsabaka Angola’nın penaltılarda 5-4’lük üstünlüğü ile tamamlandı. 5 Kasım günü oynanan müsabakaya milli takımın kaptanı Osman Çakmak’ı duygu dolu sözleri damga vurmuştu. Osman Çakmak “Ben 5 Kasım’da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim. Demek ki 5 Kasım bana yaramıyor. Arkadaşlarımdan da helallik istiyorum. Hayat devam ediyor.” dedi.



FIFA YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU ÖDÜLÜ MODRİC’İN

FIFA yılın en iyi futbolcusu ödülünü 2018 Dünya Kupası’nda Hırvatistan’ın final oynamasında büyük başarısı olan, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası’nı kazanan Luca Modric, FIFA yılın en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.



RAMİL GULİYEV YILIN ERKEK ATLETİ

Balkan Atletizm Federasyonları Birliği, “yılın erkek atleti” ödülünü milli sporcu Ramil Guliyev’e verdi. Bu yıl Almanya’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Guliyev, Türkiye rekorunu 19.76’ya indirirken, şampiyona rekoru da kırmıştı.

YASEMİN ADAR’A ÖZEL FAİR PLAY ÖDÜLÜ

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda ikinci olan Yasemin Adar’a yarı finalde sakatlanan Macar rakibi Zsanett Nemeth’e karşı sergilediği davranışından dolayı Dünya Fair Play Özel Diploması verildi. Adar yarı finalde rakibinin sakat dizine hiçbir hamle yapmadığı için bu ödüle layık görülmüştü.

TÜRKİYE’NİN EURO 2024’Ü ALMANYA’YA KAPTIRDI

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği adaylık dosyasını UEFA’ya teslim etti.

Türkiye, EURO 2024 organizasyonuna ev sahipliği yapabilmek için Almanya ile mücadele verdi. Almanya EURO 2024’ün ev sahibi oldu. 2024’ün tanıtım filmi tepki de çekmişti.

RIZA KAYAALP 8. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu. Ali Aliyev Spor Salonu’ndaki müsabakada geçen yıl üçüncü olan Rus rakibi Vitalii Shchur’u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup ederek üst üste 7, toplamda ise 8. kez Avrupa şampiyonu oldu.

YANKI EREL GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Wimbledon’da gençler kategorisinde çift erkeklerde mücadele eden 17 yaşındaki milli sporcu Yankı Erel ve Fin partneri Otto Virtanen, finalde Nicolas Mejia – Ondrej Styler çiftini 7-6 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Böylece Yankı Erel, gençler kategorisinde grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi oldu.



CAN ÖNCÜ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

MotoGP’nin altyapısı olarak gösterilen Red Bull Rookies Cup’ta Türkiye’yi temsil eden Can Öncü, İtalya’nın Misano Pisti’nde düzenlenen yarışı 30.19.316’lık derecesiyle ilk sırada tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti. Can Öncü bu başarısıyla Rookies Cup’ta şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu unvanını aldı.

FORMULA 1’DE ŞAMPİYON LEWİS HAMİLTON OLDU

Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Formula 1’de 5. kez sezonun en büyüğü oldu. Meksika GP’sini dördüncü sırada tamamlayan Mercedes pilotu bitime iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.



