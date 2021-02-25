Spor ve hayvan sevgisi ile gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor

Aziz ÖNAL/ GENÇ (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL’ün Genç ilçesinde, Gençlerspor Kulübü Derneği Başkanı Emrullah Kılıç, kötü alışkanlıklardan korumak için ücretsiz olarak açtıkları kurslarla gençleri sporla buluşturmanın yanı sıra beraber sokak hayvanlarını besleyerek, hayvan sevgisi aşılıyor. 10 yıldır bu tür gönüllü faaliyetlerde bulunduklarını söyleyen Kılıç, “Gençlerimiz için ücretiz spor kursları açarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyorum. Yetiştirdiğim öğrencilere de hayvan sevgisi aşılıyorum” dedi.

Genç ilçesinde Gençlerspor Kulübü Derneği Başkanı ve Wushu Kung Fu İl Temsilcisi Emrullah Kılıç, gençleri, kötü alışkanlıklardan korumak için 10 yıldır ücretsiz olarak açtıkları kurslarda sporla buluşturuyor. Kılıç, bunun yanı sıra gençlerle sokak hayvanlarını da besleyerek, hayvan sevgisi aşılıyor. Vücut geliştirme, fitness, kick boks ve muay thai antrenörlüğü yapan Kılıç’ın kurs verdiği gençlerden çoğu, girdikleri polis akademisi, askeri okul, beden eğitimi meslek yüksekokulu sınavlarında başarı elde ederek, meslek sahibi oldu.

‘ŞAMPİYONALARDA DERECELER ELDE ETTİK’

Emrullah Kılıç, katıldıkları birçok bölge ve Türkiye şampiyonalarında dereceler elde ettiklerini dile getirerek, “Yaklaşık 10 yıldır Genç ilçemizin gençleri ile ilgileniyorum. Uyuşturucu batağında olan gençlerimiz var. Onları ücretsiz olarak spora teşvik ederek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz katıldıkları müsabakalarda çeşitli dereceler elde etti. Bununla da kalmadı; üniversitelerde okuyan, polis ve asker olan birçok öğrencimiz var” dedi.

‘HAYVAN SEVGİSİNİ DE AŞILIYORUM’

Sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla beslediğini ve yetiştirdiği öğrencilerine de hayvan sevgisini aşıladığını dile getiren Kılıç, “Elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz. Kasaplardan, marketlerden, tanıdığımız arkadaşlardan etleri topluyoruz. Elimizden geldiğince onları besleyerek kış şartlarında yiyecek bulamayan bu canlıların yanında olmaya çalışıyoruz. Yetiştirdiğimiz öğrencilere de bunu aşılamaya çalışıyoruz. İnsanların, çocuklarına hayvan sevgisini de aşılaması gerekiyor; çünkü hayvanları sevmeyen, insanları da sevemez. Bilinçsiz şekilde sokak hayvanlarına eziyet, işkence eden insanlar var. Bilinçli olsalar, bu tür kötü davranışları yapmazlar. Toplumda buna karşı bir farkındalık oldu; ancak daha fazla ilgi ve alaka olması gerekiyor” diye konuştu.

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