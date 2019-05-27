Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu sona erdi

2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, bugün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi.
Sezonu 69 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, lig tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaşırken, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor ise Spor Toto 1’inci Lig’e düşen takımlar oldu.
Türkiye’yi gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar ve yer alacakları kupalar şöyle:
Galatasaray: Şampiyonlar Ligi
Medipol Başakşehir: Şampiyonlar Ligi ön eleme
Beşiktaş: UEFA Avrupa Ligi
Trabzonspor: UEFA Avrupa Ligi ön eleme
Evkur Yeni Malatyaspor: UEFA Avrupa Ligi ön eleme
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu puan cetveli ise şu şekilde:
TAKIMLAR: O / G / B / M / A / Y / AV / P
- 1 – Galatasaray: 34 / 20 / 9 / 5 / 72 / 36 / 36 / 69
- 2 – Medipol Başakşehir: 34 / 19 / 10 / 5 / 49 / 22 / 27 / 67
- 3 – Beşiktaş: 34 / 19 / 8 / 7 / 72 / 46 / 26 / 65
- 4 – Trabzonspor: 34 / 18 / 9 / 7 / 64 / 46 / 18 / 63
- 5 – Evkur Yeni Malatyaspor: 34 / 13 / 8 / 13 / 47 / 46 / 1 / 47
- 6 – Fenerbahçe: 34 / 11 / 13 / 10 / 44 / 44 / 0 / 46
- 7 – Antalyaspor: 34 / 13 / 6 / 15 / 39 / 55 / -16 / 45
- 8 – Atiker Konyaspor: 34 / 9 / 17 / 8 / 40 / 38 / 2 / 44
- 9 – Aytemiz Alanyaspor: 34 / 12 / 8 / 14 / 37 / 43 / -6 / 44
- 10 – İstikbal Mobilya Kayserispor: 34 / 10 / 11 / 13 / 35 / 50 / -15 / 41
- 11 – Çaykur Rizespor: 34 / 9 / 14 / 11 / 48 / 50 / -2 / 41
- 12 – Demir Grup Sivasspor: 34 / 10 / 11 / 13 / 49 / 54 / -5 / 41
- 13 – MKE Ankaragücü: 34 / 11 / 7 /16 / 38 / 53 / -15 / 40
- 14 – Kasımpaşa: 34 / 11 / 6 / 17 / 53 / 62 / -9 / 39
- 15 – Göztepe: 34 / 11 / 5 / 18 / 37 / 42 / -5 / 38
- 16 – Bursaspor: 34 / 7 / 16 / 11 / 28 / 37 / -9 / 37
- 17 – BB Erzurumspor: 34 / 8 / 11 / 15 / 36 / 43 / -7 / 35
- 18 – Akhisarspor: 34 / 6 / 9 / 19 / 33 / 54 / -21 / 27