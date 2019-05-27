Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu sona erdi

2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, bugün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi.

Sezonu 69 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, lig tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaşırken, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor ise Spor Toto 1’inci Lig’e düşen takımlar oldu.

Türkiye’yi gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar ve yer alacakları kupalar şöyle:

Galatasaray: Şampiyonlar Ligi

Medipol Başakşehir: Şampiyonlar Ligi ön eleme

Beşiktaş: UEFA Avrupa Ligi

Trabzonspor: UEFA Avrupa Ligi ön eleme

Evkur Yeni Malatyaspor: UEFA Avrupa Ligi ön eleme

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu puan cetveli ise şu şekilde:

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