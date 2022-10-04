Spor şehri Gaziantep…

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Geçtiğimiz hafta 5. Rumkale Su Sporları Festivali’ni, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in davetlisi olarak takip ettim.

Yörenin Cennet köşelerinden olan, tarifi imkansız güzelliği ve buram buram tarih kokan, ve başkan Şahin’in tanımlamasıyla ‘Fırat’ın incisi Rumkale’de gerçekleşen festivali adeta büyülenmiş gibi izledim.

Tarihin tozlu yapraklarından dökülen medeniyetlerin ve İncil’in nüshalarının çoğaltıldığı yer olarak bilinen Rumkale’de, bu yıl beşincisi yapılan festival kapsamındaki yarışmalarda 13 ülkenin 38 şehrinden gelen 1350 sporcu, son derece zevkli mücadelelerde ter akıttı.

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Gaziantep özellikle son zamanlarda, o bilindik özelliği olan o gastronomik zenginliğinin ötesinde futbol, basketbol, voleybol ve hentbol başta olmak üzere birçok branşta sportif hareketliğiyle de dikkat çekiyor.

Rumkale Su Sporları Festivali de, şehrin sportif envanterine kaydedilen çok önemli bir başyapıt olmuş.

Dragon bot, sutopu ve yüzme branşlarının farklı kategorilerinde yapılan yarışmalar öncesindeki açılış seremonisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül’ün konuşmalarında altı çizilecek unsurlar vardı.

Başkan Şahin, yapılan açık ve kapalı spor tesisleriyle, dağıtılan malzemelerle, kurulan kulüplerle Gaziantep’in tam anlamıyla bir spor şehri olduğunu vurguladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözlerini hatırlatan Şahin, “Gençlerle birlikte Fırat’ı ‘Gülistan’ yapmak için buradayız. Bu işin kaybedeni yok. Çünkü sporun kaybedeni yok” dedi.

Vali Davut Gül’ün verdiği, “Bu festival gelecekte parmakla gösterilip çok önemli bir prestij meselesi olacak” mesajı da, Rumkale Su Sporları Festivali’nin ne denli değerli olduğunun kanıtı gibiydi.

Festivalin zevkli ve çekişmeli yarışmalarının arasında, Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek’in Fırat Nehri üzerinde gerçekleştirdiği paddle board şovuna da tanıklık ettik. Kaldı ki, bu şov üst düzey bir diplomat tarafından gerçekleştirilince, doğal olarak da farklı bir anlam kazanmış oldu.

Bu arada, yarışma heyecanı ve çekişmenin arasındaki flyboard gösterisi tek kelimeyle müthişti. İki profesyonel sporcunun gerçekleştirdiği sunum, 7’den 77’ye herkesin adrenalin katsayısını yükseltti.

Evet, Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinin kesiştiği noktada yer alan Gaziantep, adına yaraşır nitelikte güzel bir spor etkinliğinin altından başarıyla kalktı. Doğal olarak bize de tüm emeği geçenlere kocaman bir alkış ve beraberinde teşekkürler demek düştü.

Kalın sağlıcakla…