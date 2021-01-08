‘Spor, regl döneminde krampları hafifletir’

Sivas’ta Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nadir Cömert, kadınların regl döneminde zorlayıcı olmayan sporlar yapmasının yaşanan krampları hafifleteceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Cömert, regl döneminde birçok kadının enerjisini ve spor yapma hevesini kaybettiğini; ancak hafif sporların krampları da hafifleterek, rahatlama sağladığını söyledi. Cömert, “1 hafta boyunca sporu aksatmaktansa düzenli sporun daha ortalama bir yoğunlukta yapılması tercih edilmeli. Çok fazla egzersiz de adet döneminin aksamasına veya düzeninin bozulmasına sebep olabilir. Orta yoğunlukta egzersiz krampları rahatlatabilir ve şişme hissini azaltabilir. Fiziksel aktivite ayrıca kan dolaşımını hızlandırarak adet dönemiyle ilişkili baş ağrılarını azaltır. Fiziksel aktivitenin bir diğer faydası iyi hissetmeyi sağlayan endorfin gibi hormonların salgılanmasını sağlamasıdır. Günde düzenli 30 dakika egzersiz; krampların, şişmenin, ruh hali değişimlerinin ve diğer premenstrüel sendrom belirtilerinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır” dedi.

‘YOGA’ ÖNERİSİ

Dr. Cömert, regl döneminde yoga yapılabileceğini de dile getirerek, “Yoga, pilates gibi egzersizler, stresi ve gerilimi azaltabilecek, vücutta kan ve oksijen dolaşımını artıracak, sinir sistemini sakinleştirecek nefes alma ve rahatlama tekniklerine odaklanır. Ayrıca duygulara odaklanmayı sağlayarak ihtiyaçlarınızı ve hislerinizi daha iyi ifade edebilmenize yardımcıdır. Karnı hedefleyen esneme hareketleri rahim kaslarını rahatlatır. Regl döneminde daha az tekrarla daha hafif ağırlıklar kaldırabilirsiniz. Kollar, bacaklar, sırt, karın, kalça gibi tüm büyük kas gruplarını çalıştırmayı hedefleyin. Yorgun veya güçsüz hissederseniz sık sık mola verin” diye konuştu.