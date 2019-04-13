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13 Nisan 2019
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Spor kulüplerini kurtarmanın yolu

Nuri Kayış Nuri Kayış

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Fenerbahçe’nin 4 milyar 250 milyon lira borcu var.
Beşiktaş’ın borcu 2 milyar 314 milyon lirayı buluyor.
Galatasaray 2 milyar 825 milyon liralık borç yükü altında.
Trabzonspor da 1 milyar 45 milyon lira borca çare arıyor.

Birkaç istisna dışında diğer spor kulüpleri de ağır borçlarla cebelleşiyor.
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Kimi kulüplerin, örneğin Fenerbahçe’nin borçları öyle arttı ki geçtiğimiz günlerde “Fener Ol” adıyla bir yardım kampanyası başlattı. Taraftarların yardım etmesi isteniyor.
31 Mayıs’a kadar sürecek kampanyadan 380 milyon lira, yani toplam borcun onda birini bile karşılayamayacak kadar bir gelir bekleniyor.
Diğer kulüpler de pek farklı değil. Çoğunun yöneticileri zengin taraftarlarının kapılarında borç ya da bağış almak için adeta nöbet tutuyor. Bankalara yapılan borçlar da çabası.
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Peki, niye böyle oldu?
Koskoca kulüpler tribün ve yayın gelirleri ile UEFA’dan gelen paralara rağmen neden iflas noktasına geldi?
Bu soruların yanıtı çok basit aslında.
Kulüpler kötü yönetiliyor.
Şöhret olup medyada sık sık yer bulmak ve devletin üst kademelerindeki isimlerle rahat diyalog kurmak isteyen ihtiraslı işadamları kulüp başkanı oluyorlar genellikle.
Ama bu kişiler yetenekleri sınırlı olduğu için gelir-borç dengesini tutturamıyor, sansasyonel transferler yapmak uğruna kulüplerini ağır borçlar altına sokuyorlar.
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Bu bozuk düzen böyle devam mı eder, yoksa bir çaresi var mı?
Çare çok basit:
Kulüplerini iyi yönetemeyip borçlandıran yöneticilerin görevleri otomatikman düşmelidir, bir.
Yöneticiliği düşen kişilerden, “Kaynakları neden doğru kullanmadın, kulübünü zarara uğrattın” diye yargı önünde hesap sorulmalıdır, iki.
Kulüpler, pahalı transferler yapamamalı, kendi oyuncularını genç takımlarında yetiştirmelidir, üç.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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