Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyonlar ve kulüpler yayımladıkları mesajlarla Türk milletinin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN BAYRAM MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan kutlu Ramazan ayını huzur ve sükûn içinde tamamlayarak bir güzel bayrama daha kavuştuk. Bu sene ne yazık ki, iftar ve sahur sofralarında bir araya gelemedik, teravih ve mukabelelerde buluşamadık ama gönüllerimiz yine her daim bir ve beraberdi.

Koronavirüsle mücadelenin getirdiği kısıtlılıklar içinde de olsa milletimiz yine sabrın, dayanışmanın, kenetlenmenin ve yardımseverliğin en güzel örneklerini yaşadı ve yaşattı.