Spor camiası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajlarla Fetullahçı Terör Örgütü’nü (FETÖ) lanetledi, hainlerin 4 yıl önceki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıp, gazilerimize şükranlarını sundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde spor kulüpleri ve federasyonların yayınladığı mesajlardan bazıları şöyle:

GALATASARAY

“15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliği için gözlerini bile kırpmadan yaşamlarını feda eden şehitlerimizi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.”

BEŞİKTAŞ

“15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz

Vatanına, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimiz ile beraber kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin bekasını tehdit eden hain darbe girişimine karşı koyarak; Türkiye Cumhuriyet’nin asla bölünemeyeceğini, ilelebet payidar kalacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını tüm dünyaya haykırmıştır.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde; hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

FENERBAHÇE

“Atatürk’ün izinde emin adımlarla yürüyen demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alarak aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz.

O karanlık günde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde harekete geçerek bu hain plana izin vermeyen Milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor, vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yıl dönümünde bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki; 2011 yılında bu kanlı örgütün savcısı, polisi, medyası sözde şike davası adı altında kulübümüze açıkça savaş açmıştır.

Ve 3 Temmuz’da FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk kıvılcımını Fenerbahçe camiası yakmış; Başkanı, yöneticisi, sporcusu, taraftarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü bir bütün olarak bu alçak örgüte karşı gereken tepkiyi en güçlü şekilde vermiştir.

Ve tüm camiamız adına bugün birkez daha söylemek istiyoruz ki;

Fenerbahçe, ülkemizi ve değerlerini hedef alanlar karşısında her zaman devletinin ve milletinin yanında dimdik duracaktır.

Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün izinde ilelebet yaşayacak ve bu karanlık terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır.”

TRABZONSPOR

“15 Temmuz gecesi hain darbe girişimini engelleyerek bize ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü miras bırakan kahramanlarımıza selam olsun. Minnettarız.”

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

“15 Temmuz, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinin, bağımsızlık destanının adıdır. 15 Temmuz bir Milletin varoluş ateşini körükleyen destanıdır…

Kahraman Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.”

DEMİR GRUP SİVASSPOR

“15 Temmuz gecesi gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran tüm şehitlerimizi rahmetle, canlarını ortaya koyan şanlı gazilerimizi minnetle anıyoruz. 15 Temmuz destanımız kutlu olsun.”

AYTEMİZ ALANYASPOR

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.”

GAZİANTEP FK

“Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için! 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.”

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun! Hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize bir kez daha şifalar dileriz.”

GÖZTEPE

“Demokrasinin Yanındayız

Ülkemiz tam 4 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize karşı yapılan hain saldırı ile karşı karşıya kalmış ve halkımızın demokrasimize sahip çıkması ile bu hain darbe girişimi engellenmiştir. Demokrasimize yapılan bu saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Unutulmamalıdır ki Ulu Önder Atatürk’ün cumhuriyet için bir teminat olarak gördüğü demokrasi; çağdaş, özgür ve yenilikçi ülkeler için vazgeçilmez bir temeldir.

‘Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.’ Mustafa Kemal Atatürk”

KASIMPAŞA

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişimine karşı dimdik durarak demokrasi destanı yazan milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, gazilerimize şifalar dileriz.”

GENÇLERBİRLİĞİ

“15 Temmuz 2016’da demokrasimize yapılan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.”

YUKATEL DENİZLİSPOR

“15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde; demokrasi destanı yazan Milletimizi bir kez daha en içten dileklerimizle kutlar; Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar, gazilerimize şifalar dileriz.”

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

“Türkiye’nin en karanlık, en kanlı gecesinde, canları pahasına gecemizi ve geleceğimizi aydınlatan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve duayla anıyoruz.”

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

“15 Temmuz 2016’daki, Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe teşebbüsüne karşı mücadelede şehadete eren, ilelebet saygı ve minnetle yâd edilecek Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

ÇAYKUR RİZESPOR

“15 Temmuz milletimize yapılan büyük ihanetin son perdesidir. Allah ülkemize ve milletimize bir daha bu şekilde bir ihanet göstermesin. Aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

HES KABLO KAYSERİSPOR

“15 Temmuz Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.”

MKE ANKARAGÜCÜ

“15Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, milli irademizi kahramanca savunan aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyoruz.”

HATAYSPOR

“Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükran ve saygılarımızı sunuyoruz.”

ADANA DEMİRSPOR

“15 Temmuz bir milletin varoluş ateşini körükleyen destanıdır. Demokrasi Zaferi Şehitlerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz.”

AKHİSARSPOR

“15 Temmuz’da destan yazan Aziz Milletimiz ile Ordumuzun ve Emniyet Teşkilatımızın şerefli mensuplarını saygıyla selamlar, Şehitlerimize Allah’tan rahmet dileriz.”

BURSASPOR

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yıl dönümünde şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ

“Vatanımızın bağımsızlığı ve özgürlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.”

ALTAY SPOR KULÜBÜ

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.”

BOLUSPOR

“Tüm Şehitlerimizi Rahmet, Şükran ve Minnetle Anıyoruz.”

KOCAELİSPOR KULÜBÜ

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişimine karşı vatanımızın birlik ve beraberliği için dimdik durarak demokrasi destanı yazan milletimize şükranlarımızı sunuyor, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz.”

ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.”

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Nihat Özdemir’in mesajı şöyle:

“15 Temmuz 2016’da terör örgütünün darbe girişimiyle karşı karşıya kalan milletimiz, dünyaya örnek bir liderlik sergileyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde demokrasi destanı yazdı.

O karanlık gecede ülkesi için sokaklara dökülen, kurşunların üzerine yılmadan giden, canı pahasına tankların önüne yatan, bombalara meydan okuyan milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği; FETÖ/PDY terör örgütünün hain emellerine ulaşmasının önündeki en büyük engel oldu.

Bu ülke; Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını yok etmeyi hedefleyen hainleri asla unutmayacaktır.

Türkiye, şehit ve gazilerimizin destansı mücadelesi sayesinde dimdik ayaktadır ve karanlık geceyi aydınlatan tüm kahramanlarına minnettardır.

Tarih boyunca olduğu gibi o gecede de hürriyetine canı pahasına sahip çıkan milletimizin onurlu duruşunun değeri ve büyüklüğü, her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor ve gelecek için hepimize büyük bir güç veriyor.

Bizler futbol ailesi olarak, demokrasinin daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.

Bu vesileyle bir kez daha Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü bizlere miras bırakan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun mesajı:

“15 Temmuz 2016, hafızalarımıza milletimizin hainlere karşı demokrasi destanı yazdığı tarih olarak kazındı. Ülkemiz o akşam alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmasına rağmen; milli iradeye, cumhuriyete ve demokrasiye sonuna kadar bağlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

FETÖ’nün bağımsızlığımıza ve refahımıza yönelik saldırısı, aziz milletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kahramanca direnişiyle bertaraf edilmiştir. Demokrasi için meydanlara dökülen genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle milyonlar; kardeşliğimizin, birliğimizin ve aydınlık yarınlarımızın teminatıdır.

Bu düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü gönülden kutluyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

“15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz

15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Terör ve şiddete verilecek tek cevap demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğüdür.

Bu vesile ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz.”

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, hain kalkışmada şehit düşen kahramanlarımıza rahmet dileyerek, “15 Temmuz tarihin en büyük demokrasi derslerinden biridir. Bu dersten gün geçtikçe öğrenecek ve öğretecek daha çok şeyimiz var” ifadelerini kullandı.

Başkan Musa Aydın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain kalkışmanın 4’ncü yıl dönümü için yayımladığı mesajında, hain kalkışmanın hafızalarda yüzyıllara yayılacak derin etkiler bıraktığı gibi, ülkemizin parlak geleceği için milli birlik ve beraberliğimizi sonsuza dek pekiştirecek bir destanı da içinde sakladığını ifade etti.

Başkan Aydın, yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“Bundan 4 yıl önce ülkemiz şanlı kudretinin bir örneğini daha göstermiş ve ülkemiz üzerinde hain planlar kuranların planlarını bozguna uğratmıştır. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara çıkan her vatandaşımız, vatanı için hainlere yanıt veren her vatandaşımız unutulmamalıdır ki Çanakkale ecdadının torunlarıdır. Bizim gücümüz, kudretimizin örneği zaten tarihimizde saklıdır. Bugün halen devam eden sayısız hain plan bu güçle bertaraf edilmektedir. Milletimiz çok büyük badireleri her zaman tek yürek, tek vücut olarak bertaraf etmeyi başarmıştır. Tarih; darbeye ‘Dur’ denilen Demokrasi destanının nasıl gerçekleştiğini, Başkomutanımız olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ferasetini, milletimizin cesaret ve dirayetini, aziz kahramanlarımızın vatan uğruna nasıl şehit düştüğünü altın harflerle yazmıştır. Tarih, iman ve bayrağı için tankın önüne çıkma kudretini gösterenlerin kahramanlığını asla unutmayacaktır. Tarih, 15 Temmuz’da savaş uçakları ve tanklara tekbir sesleriyle karşılık veren şehitlerimizi her zaman hatırlatacaktır. Bugün de ülkemiz her türlü tehdide karşı birliğinde saklı gücü, imanı ile karşı koymaktadır. Daha çok çalışmalı, üretmeli bu yolla da gücümüzü attırmalıyız. 15 Temmuz gibi hain darbe kalkışmalarının bir daha yaşanmaması dileğiyle, ‘Gün iradeye sahip çıkma günüdür’ diyerek meydanları darbecilere teslim etmeyerek, hainlere fırsat tanımayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi ve kahraman ecdadımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize hürmet ve saygılarımı iletiyorum. Emanete beraber sahip çıkacağımız tüm genç ve çocuklarımızı da sevgi ile kucaklıyorum.”

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde hain saldırıya karşı dimdik durarak demokrasi destanı yazan milletimize şükranlarımızı sunar, Şehitlerimize Allah’tan rahmet dileriz.”

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Eyüp Gözgeç’in mesajı şöyle:

”15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde kahramanca destan yazan, demokrasi ve insan haklarına sahip çıkan milletimizi bir kez daha kutluyorum. Hain terör örgütünün bağımsızlığımıza ve demokrasimize yapmış olduğu saldırıya milletimiz tanklara ve mermilere karşı göğüsünü siper ederek dur demiştir. Milletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kazandığı bu kahramanca zafer asla unutulmayacaktır.

Türkiye Boks Federasyonu olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde şehitlerimiz için Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazına müteakiben okutacağımız Kuran Tilaveti ve Mevlite tüm halkımızı davet ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.”

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU

“15 Temmuz 2016 gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız demokrasimize kasteden hain saldırının önüne geçerek tarih yazmıştır. Özgürlüğe ve bağımsızlığa olan güveni ile bilinen Aziz Türk Milleti teröre ve şiddete verilecek cevabın yalnızca demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğü olduğunu milyonlar ile meydanlara dökülerek göstermiştir.

Demokrasi zaferimizin 4. yılında bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz.”

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU

“15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliği için gözlerini bile kırpmadan yaşamlarını feda eden şehitlerimizi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.”

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU

“15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.”

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU

“Unutmadık unutmayacağız!..”

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU

“Vatanımız, bayrağımız ve demokrasi için mücadelenin adı 15 Temmuz

Feto hain terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde planlanan hain kalkışma esnasında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde vatanını, milletini ve bayrağını seven polisimiz, askerimiz ve halkımız tarafından gösterilen; vatana, bayrağa ve demokrasiye sahip çıkış mücadelesinde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu anlamlı ve önemli tarih; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanırken, vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

TÜRKİYE TEKVANDO FEDERASYONU

Federasyon Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı: “Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir. 15 Temmuz Demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU

“Şahidiz Biz. Unutmadık, unutmayacağız! Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygıyla anıyoruz.”

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU

Türkiye Hokey Federasyonu, ”15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında hazırladığı kısa filmle 15 Temmuz Destanını andı.

Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan yaptığı açıklamada 15 Temmuz’u asla unutmayacaklarını belirterek, ”Tam 4 yıl önce hain terör örgütü FETÖ’nün başlattığı darbe girişimi ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef almıştır. Bu kanlı örgüte karşı milletimizin dik duruş sergilemesi tüm iç ve dış mihraklara şunu bir kez daha göstermiştir ki; milletimiz var oldukça Türk devleti tüm hainlere inat egemenliğini ve bağımsızlığını sürdürecektir” dedi.

15 Temmuz 2016’da Türk milletinin, tüm dünyaya vatan sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Karakan, “15 Temmuz 2016 tarihinde aziz milletimiz, şeref ve haysiyet yoksunu teröristlere karşı topyekun bir tokat vurarak ülkesine sahip çıkmıştır. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği tüm milletimizin tek vücut olduğu o uzun gecede tüm dünyaya millet nasıl olunur, ülke nasıl korunur, vatan nasıl sevilirin en büyük örneğini gösterdik” diye konuştu.

15 Temmuz’un Türk tarihinde yeni bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Karakan, “Tarihin başlangıcından itibaren şanı ve şerefiyle var olan milletimiz yeni kahramanlık destanını 15 Temmuz 2016’da yazmıştır. Terör örgütünün kendisine doğrulttuğu Tank, top ve tüfeğe karşı çelik bedenini siper eden ve bu uğurda şehadete şerbetini içen tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize ise şifalar diliyorum. Türk milleti yaşadıkça Türk devleti kıyamete kadar var olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.