SpaceX NASA-ESA uydusunu taşıdı

ABD-Avrupa ortak yapımı bir uydu Kaliforniya’dan yörüngeye gönderildi. Uyduyu yörüngeye SpaceX şirketinin Falcon 9 roketi taşıdı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından ortak yürütülen program kapsamında Sentinel-6 Michael Freilich uydusu, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Askeri Hava Üssü’nden SpaceX’e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen uyduyla küresel çapta deniz suyu seviye ölçümünde kullanılacak. Uzaydan deniz seviyesi ölçümü 1992 yılından bu yana kesintisiz yapılıyor. Deniz seviyesi yükseklikleri suyun ısınması ve soğumasına bağlı olarak değişiyor.