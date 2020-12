Sözün Bittiği Yer…

Anlaşamıyoruz!!!İletişim çağında iletişemiyoruz!!! Duymuyor görmüyor, dinlemiyor,anlamıyoruz, ne dünyayı ne birbirimizi ne de içimizdekileri!!!



Nefes alıyor yaşıyor muş gibi yapıyor fakat programlanmış robotlar misali gün dolduruyoruz!!!

Anlamsızız ,manasızız ,ruhsuzuz; ateşin etrafında amaçsızca kanat çırpan kelebek kadar gayesiziz bazen!!!

Aynı dili konuşuyor fakat birbirimizi anlayamıyoruz !

Neden mi ?

Aynı duyguları paylaşmadığımızdan

Neden mi ?

Önyargılarımızdan kurtulamayıp insanları etiketlediğimizden!

Neden mi?

Birbirimizi sadece kulaklarımızla dinlediğimizden,sıramızın gelmesini beklediğimiz için sustuğumuzdan!

Neden mi?

Gönül diliyle konuşmadığımızdan!

Nedenler çokk liste uzunn değerli okurlar

Hem çok ta önemlimi ki !!! sonuçlar ortada olduktan sonra!!!

Modern çağın bizlere yaşattığı bu yalnızlaşma bireyselleşme izolasyon hali evlerimizin içine kadar ; eşlerin arasına ,çocuklarla ebeveynler arasına ,akrabaya ,eş dost ,arkadaş arasına kadar girmişse bu hal nedeninin ne önemi var?

İnsanları birbirinden uzaklaştıran yapay ilişkilere mahkum bırakan uzaydan gelmişcesine kültürümüze yabancı çocuklar meydana getiren iletişim çağı keşke hiç gelmesemiydi acaba diyorum bazen?

Eskileri özlüyorum belki de o yüzdendir bu serzenişlerim…

Gönül diliyle konuşan hall diliyle anlaşan insanlar,sıcacık sobanın yürekler kadar ısıtamadığı odalarda hep birlikte hasbihal eder söyleşirlerdi dostlarla …

Sahte dostluklar riyakar insanlar yapay ilişkiler yoktu sanki! Varsa da çok mu azdı da biz görmez bilmezdik…

İşte böyledir gönül dili vesselam…

Harfsiz,sessiz,lafsız,gösterişsiz,kalple konuşulur gönül kulağıyla dinlenir,muhabbettir adı,neşedir zevktir,huzurdur…

Can diliyle anlatılır tüm aktarılmak istenenler…

Belki de bu yüzdendir Can ‘a isabet eder Candan gelir Can’a işler Can olur orda hayat bulur …

Bir kulaktan girip ötekinden çıkmaz saplanıp kalıverir …

Toprağa ekilmiş tohum misali zamanı geldiğinde yeşerir meyvesi olur …

Gönülden bugün için gelen sözlerdir bunlar…

Sözün bittiği tamda bu yerde gönülden gönüle giden uzun uzun yollarda muhabbet edenlerden olmamız dileklerimle…

Muhabbetle Kalınız…