Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifi kabul edildi

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TBMM Genel Kurulu’nda ‘Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ kabul edildi.





TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, söz alan grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genel Kurul’da İYİ Parti, HDP ve CHP’nin grup önerileri reddedildi.



Grup önerilerinin oylamaya sunulmasının ardından yasa teklifinin görüşülmesine geçildi. Burada milletvekilleri yasa teklifine ilişkin söz aldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba kanun teklifini mağduriyetlere neden olduğu gerekçesiyle eleştirerek, “Mağduriyetlere son vermek için öyle bir kanun hazırlıyorsunuz; 3 kişinin sorununu çözeyim derken 5 kişiyi mağdur ediyorsunuz. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için bir kanun teklifi getirdiniz, getirdiğiniz kanun teklifinde tam 4 yeni mağdur grubu oluşturdunuz” dedi.



Veli Ağbaba’nın kullandığı ifadeler nedeniyle söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise “Bakın belediyelere, işçilere zulmedenin, çalışanlara zulmedenin adı CHP’dir, CHP yapısıdır, o yüzden bağırıyor. Sözleşmelilerin problemlerini çözüyoruz, bağırıyorsunuz. Niye? Çünkü millet diye bir derdiniz yok” diye konuştu.



Milletvekillerinin yasa teklifine ilişkin söz almasından sonra teklif oylamaya sunuldu. Yaklaşık 459 bin çalışanı kapsayan yasa teklifinin tüm maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi.



458 BİN 615 ÇALIŞANI KAPSIYOR



Genel Kurul’da kabul edilen kanun teklifiyle birlikte kamunun çeşitli kurumlarında ve mahalli idarelerde sözleşmeli çalışan personel kadroya alınırken, 28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçmiş olacak. 458 bin 615 çalışanı kapsayan kanun teklifinde sözleşmeli personel; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi, tayin imkanı gibi birtakım haklara sahip olacak.



Kadroya geçişler, talebe bağlı olurken, kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak. Teklifle birlikte gelen düzenlemenin kapsamında, 4B’li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı olarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil ebe ve hemşireler de yer alıyor.



Kamu hizmetlerinde aksama yaşanmasının önüne geçilmesi için bu kapsamda kadroya geçecek mahalli idareler personelinin sadece mahalli idareler arasındaki nakli yapılabilecekken, diğer sözleşmeli personel ise sözleşmeli statüdeki sürelere dahil 4 yıllık hizmetini doldurduktan sonra nakil hakkına kavuşacak. Yasa teklifi ile sözleşmeli personele memurlarda uygulandığı şekliyle disiplin ve görevden uzaklaştırmaya ilişkin cezalar da uygulanacak.



KPSS ŞARTI GETİRİLDİ



Düzenleme ile birlikte, mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel istihdamını, memurlar gibi düzenleyerek, bu personel için de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) zorunluluğu da getirildi. Teklifle; 4/B ile teşkilat kanunlarına tabi 413 bin 617, mahalli idarelerdeki 36 bin 346, aile hekimliklerinde kamu dışından aile sağlığı elemanı 3 bin 542, sulama birliklerindeki 32 kişi olmak üzere 453 bin 620 personel ve diğerleriyle birlikte 458 bin 615 çalışanın kadroya geçmesi öngörülüyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, bazı kurumların maliyet analizi de çıkarılmış oldu.