Sözleşmeli er, kadın polisi bıçakla ağır yaraladı (2)- Yeniden

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da sözleşmeli Abdullah Ç. (26), daha önceden tanıdığı kadın polis memuru Leyla S.’yi zıkan tartışmanın ardından sokak ortasında bıçakla yaraladı. Abdullah Ç., çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilirken, tedavi altına alınan Leyla S.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Hakkari’de sözleşmeli er olarak görev yapan Abdullah Ç., izinli olarak geldiği Antalya’da, daha önceden tanıdığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Leyla S. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Ç., yanında taşıdığı bıçakla Leyla S.’yi karın bölgesinden 3 kez bıçaklayarak yaraladı. Leyla S.’nin çığlıklarını duyan çevredekiler, kaçmaya çalışan Abdullah Ç.’yi yakalayarak darbetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, suç mahallinde kaldırım üzerinde bulunan bıçak ve Leyla S.’ye ait tabancayı inceledikten sonra delil torbasına koydu. Ağır yaralanan Leyla S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, vatandaşlar tarafından yakalanan Abdullah Ç. de polis ekiplerine teslim edildi. Abdullah Ç., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -