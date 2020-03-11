Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirerek göç krizini önlediğini, adım atma sırasının Avrupa Birliği’nde (AB) olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye, 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdi. Göç krizini önledi. AB üzerine düşeni yaparsa ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir. Bu, güçlü bir vizyon ve somut eylem planı ile mümkün. Cumhurbaşkanımız dün Brüksel’de bu mesajı verdi. Adım atma sırası Avrupa Birliği’nde” dedi.