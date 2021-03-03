Soylu: Yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, “İllerimizin risk düzeyine göre ‘kontrollü normalleşme’ döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz” dedi.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Kabine Toplantısı artından kontrollü normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Soylu, “İllerimizin risk düzeyine göre ‘kontrollü normalleşme’ döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte” ifadelerini kullandı.