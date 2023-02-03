Soylu: Türkiye’ye karşı yeni bir psikolojik harp

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de bazı büyükelçiliklerin ve konsoloslukların güvenlik gerekçesiyle geçici süreyle kapatılmasına ilişkin, “60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz bir günde, 51 milyon turistin geldiğini, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye’de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. Bakan Soylu, güvenlik meselesinin 21’nci yüzyılın bir gerçeği olduğuna dikkat çekerek, “Yıllardır dağlarımızı bir terör yuvası haline getiren akla ve onun taşeron terör örgütüyle hep beraber mücadele ediyoruz. Hayali bir ‘128 milyar dolar kayıp’ uydurup, bunun hesabını soracağını iddia edenler, keşke cesur olsalar da ortaklarından terörün gerçek maliyetinin hesabını sorabilseler” diye konuştu.

Son günlerde bazı büyükelçiliklerin ve konsoloslukların Türkiye’de geçici süreyle güvenlik nedeniyle kapatılmasına ilişkin konuşan Soylu, “Bu ülkede büyükelçiler, Türkiye’ye deklarasyon yayınlamışlardır. Sebebi ise Türkiye içerisindeki hukuka ayar vermek ve Türkiye’yi istikrarsız hale getirmek. İstiklal Caddesi saldırısı, Hatay’daki polisevine yapılan saldırı, 2022’de büyükelçilerin altına imza attığı bildiriden farklı değildir, aynısıdır. İçlerinde kalmış büyük bir planın parçasıdır. Türkiye’ye karşı yapmış oldukları deklarasyonda hangi büyükelçi, bu deklarasyonun imzalanmasına salık vermişse, Türkiye’de yaklaşık 3-4 gündür bir DEAŞ hadisesi üzerinden büyükelçiliklerin, bazı ibadet alanlarının tehlikede olduğunu ortaya koyarak, bir kurumumuza ilettiği istihbarı bir notla diğer büyükelçilere de, ‘Biz kapatıyoruz, siz de kapatın’ telkininde bulunarak, 60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz bir günde, 51 milyon turistin geldiğini, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye’de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır” dedi.

DEAŞ ve El Kaide’yi Amerika’nın imal ettiğini söyleyen Soylu, “Rakka’yı, PKK ile DEAŞ arasında değiş-tokuş yapabilme kabiliyetini Amerika Birleşik Devletleri ortaya koymuştur, bir tek kan dökülmeden. Hani birileri diyor ya; ‘Biz yıllardan beri kan dökücüyüz’ bu ülkede 6 ay da olsa İçişleri Bakanlığı yapan bir cahil. Amerika ve Avrupa’nın şemsiyesi altına girmek için kendi güvenlik güçlerini aynı cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçlayanlar gibi. Bize ‘kan dökücü’ diyorlar. Utanmasa Kurtuluş Savaşı’nda verdiğimiz mücadeleyi de aynı sıfatla takdim edecekler” ifadelerini kullandı.

‘DAĞLARDAKİ TERÖRİST SAYISI 100’ÜN ALTINA DÜŞTÜ’

Türkiye’nin terörle mücadelesinin en güçlü seviyesinde olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “2016- 2022 yılları arasında PKK terör örgütüne karşı gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısını 31 bin seviyesinden 2022 yılı itibarıyla 131 bin seviyesine çıkardık. Yani tam 4,5 kat artmış. Bugün terör örgütünün dağlardaki terörist sayısı 100’ün altına düştü. 2023’e 100’ün altında bir sayıyla devam ediyoruz. Terörle mücadele tarihimizde aralık ayında 11’i ölü, 2’si kırsalda teslim olmak üzere 13, ocak ayında 10’u ölü olmak üzere kışın göbeğinde toplam 23 terörist etkisiz hale getirildi. Bu, bizim inancımızın ve kararlılığımızın ve bu işi bitirebileceğimizin ispatıdır” dedi.

‘ARTIK ÖRGÜT ÇÖZÜLÜYOR’

Soylu, PKK’ya karşı yapılan büyük ölçekli operasyon sayısındaki artışsa da dikkat çekerek, “2016’da büyük ölçekli operasyon sayımız 12 idi. Bunu her yıl artırarak 2022’de 107 seviyesine çıkardık. İmha edilen terör sığınağı sayısını tam 8 katına çıkardık. Köy kontrolleri 2017’de 4 bin 436 idi, 2022’yi 30 bin 833’le kapattık. 2016’dan bugüne 53’ü kırmızı, 35’i mavi olmak üzere toplam 810 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sonuçta yurt içi terörist sayımız 105’in altına geldi. Meydana gelen terör eylemleri sayısı yüzde 36 azaldı. Terör örgütüne katılım sayısı 5 bin 558’den 57’ye geldi. Artık çocuklar gitmesi gerektiği yere, okula gidiyor ve örgüt çözülüyor.

2016’dan bu yana 2 bin 226 PKK/KCK’lı teslim oldu. Bunların 1189’u ikna operasyonları ile teslim oldu” dedi.

‘AVRUPA’DA ÜRETİLEN HAPLARI PKK MAĞARALARINDA BULUYORUZ’

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Uyuşturucuyla mücadeleye değinen Soylu, “Uyuşturucu operasyonu sayısını 86 binden 245 binlere taşıdık. Eğer bu kapasiteyi koymasaydık bizi yerle yeksan ederlerdi. 2020 yılında tüm Avrupa ülkeleri 5,1 ton eroin yakalamışken, biz tek başımıza 13,4 ton eroin yakaladık. 2021’de 21 ton eroin yakaladık. Sadece 2022 yılında narko-terör operasyonlarında yakaladığımız kenevir, toz esrar ve kök skunk bitkisinin imha edilmesiyle PKK/PYD’nin tam 216 milyarlık terör geliri elde etmesini engellemiş olduk. Avrupa’nın göbeğinde üretilen sentetik hapları, imha ettiğimiz PKK mağaralarında buluyoruz. PKK, küresel bir uyuşturucu taciridir” diye konuştu.

‘1100 KİLOMETRE SINIR DUVARI VE GÜVENLİK YOLU YAPTIK’

Soylu, kitlesel göçün dünyanın en ciddi güvenlik sorunlarından olduğunu kaydederek, “Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 2022 yılı ortası itibarıyla dünyada zorla yerinden edilmiş insan sayısı 103 milyon, mülteci sayısı ise 32,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılından beri bu meselenin her noktasında başarılıyız, ciddi bir kırılma yaşamadık. Önemli bir sınır yatırımı yaptık. Son 6 yılda 2 bin 250 kilometre güvenlik yolu yaptık, hem de üst kalitede. Doğu ve Güneydoğu’daki bütün sınırlarımız içerisinde riskli görülen 1471 kilometrelik sınır uzunluğundan 1100 kilometresine sınır duvarı ve güvenlik yolu yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” dedi.