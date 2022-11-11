Soylu: Trafikteki ölümlü kazalar yüzde 12,9 azaldı

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2022’in ilk 10 ayında trafikteki ölümlü kazaların, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,9 azaldığını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “‘Trafikte Sıfır Can Kaybı’ hedefimizle kazalardaki ölümler ve yaya ölümleri azalıyor. 2021- 2022 ilk 10 ayları karşılaştırması; 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kaza oranı yüzde 12,9, hayatını kaybeden sayısı yüzde 7,6 azaldı. Kazalardaki ölüm oranı, 100 binde 6. Trafikte her yıl daha iyiye” ifadelerini kullandı.