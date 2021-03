Soylu: Kural ihlallerini tespitte KGYS teknolojisini kullanmaya gayret edelim

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, kontrollü normalleşme sürecinde kural ihlallerinin tespitinde teknolojiden de yararlanılacağını belirterek, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından da bu anlamda istifade ederek, kural ihlallerini tespitte bu teknolojiyi kullanmaya gayret edelim” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) telekonferans yöntemiyle 81 ilin valisiyle görüştü. Toplantıda, İçişleri Bakan yardımcıları İsmail Çataklı, Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir de hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Soylu, toplantının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2 gün önce açıkladığı yeni dönemle ilgili adımları ve alınacak tedbirleri gözden geçirmek üzere gerçekleştiğini bildirdi. Daha önce tecrübe etmedikleri bir afet türüyle yaklaşık 1 yıldır mücadele halinde olduklarını aktaran Soylu, salgın nedeniyle hem can kayıplarının yaşandığına hem de ülke olarak ciddi maliyetle karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Soylu, 1 yıl içinde 28 bin 706 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, “Dolayısıyla başka ülkelere kıyasla istatistiki olarak bir başarımız olduğu doğrudur. Süreci iyi yönettiğimiz, iyi dayandığımız doğrudur. Ancak karşımızda canımızı acıtan ve acilen makul seviyelere indirmemiz gereken bir mesele olduğu da hepimizin bildiği bir gerçektir” dedi.

Koronavirüsle mücadelede ‘Kontrollü Normalleşme’ dönemine girildiğini anımsatan Soylu, İllere Göre Risk Durumu Haritası’nın da kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı.

‘REHAVETE KAPILMAMAK ZORUNDAYIZ’

“Bizim bu haritanın her yerini mavi yapma yükümlülüğümüz var” diyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mevcut mavileri de koruma yükümlülüğümüz var. Çünkü sürecin başından beri her ilin vaka durumunun sürekli değiştiğini defalarca gördük. Hatırlayın, salgın başladığında herkes, güvenli yer diye Karadeniz’e gidiyordu. Oysa şimdiki durum malum. Dolayısıyla hiçbir yerde rehavete kapılmamak durumundayız. Bu yeni döneme, ülke genelinde ‘Kontrollü Normalleşme’ adını verdik. İçişleri Bakanlığı açısından da bu yeni dönemde, ‘Dinamik Denetim Modeli’ olarak adlandırdığımız yoğunlaştırılmış denetimler için adımlar atacağız. Rehberliği esas alan yoğun bir alan yönetimi, görünürlük ve ısrar, yarından itibaren yeni karakterimiz olacak.”

Ülke genelinde 260 bin personelle denetim yapacaklarını aktaran Soylu, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, vali, kaymakam, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanlarının yarın sahada olacaklarını açıkladı. Medya görünürlüğünü ve toplumsal farkındalığı olabildiğince artırmak istediklerini de ifade eden Soylu, salgın denetimleri açısından bir hareketlilik ortaya koymanın gerekliliğini vurguladı.

‘DENETİMLER, REHBERLİK ESASIYLA YAPILACAK’

Vali ve kaymakamları istisnasız her gün, yarından itibaren başlayacak denetimlerde görmek istediklerini dile getiren Soylu, “Bizim denetimlerimiz, rehberlik esasıyla yapılacak denetimlerdir. Ama yaptığımız rehberliği ve uyarıyı suistimal edecekler çıkacaktır, ısrarla kuralları uygulamak istemeyenler çıkacaktır. Bu konuda yapılması gereken de kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde işlemleri gerçekleştirmektir. Bunu gerçekleştirmekle sorumluyuz” diye konuştu.

Bakan Soylu, denetim işini sadece polis ve jandarmaya bırakmayıp belediye zabıta personeli ve il özel idareleri personelinden oluşan ekiplerin sürece dahil edileceğini ve meslek odalarından da bu konuda istifade edileceğini belirterek, uygulamanın denetime yerelde güç katacağını söyledi.

KGYS’DEN KURAL İHLALLERİ TESPİT EDİLECEK

Bir denetim seferberliği başlattıklarını belirten Soylu, “Bu denetimlerde teknolojiyi yoğun olarak kullanmaya gayret gösterelim. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından da bu anlamda istifade ederek, kural ihlallerini tespitte bu teknolojiyi kullanmaya gayret edelim” dedi.

Soylu’nun konuşmasının ardından İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık sunum yaptı.

FOTOĞRAFLI