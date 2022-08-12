Soylu: İstanbul’da eylem için gelen terörist yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Murat Karayılan’ın talimatıyla Türkiye’ye İran üzerinden, İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen, ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı’nın yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Murat Karayılan’ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı” dedi.

MIHÇI İLE BİRLİKTE 3 GÖZALTI

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce yapılan teknik ve fiziki takibe dikkat çekilelerek, şunlar kaydedildi:

“PKK/KCK adına İstanbul ilinde bombalı eylem (fedai eylem) yapmak üzere gelen sözde özel kuvvetler içinde bomba eğitimi veren ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı isimli örgüt mensubu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla, sahte kimlikle yakalanarak, gözaltına alınmıştır. 2014 yılında PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katıldığı tespit edilen teröristle birlikte, 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Kaldıkları yerde yapılan aramalarda silah, sahte kimlik ve dijital materyallere el konulmuştur.”