Sosyoloji mezunu Berna, babasının metal atölyesinde avize üretiyor

Gökçe ADAR / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de yaşayan sosyoloji mezunu Berna Bilgin (28), babasının avize üretilen atölyesinde erkek işçiler ile birlikte boyama, yıkama ve telleme yapıyor. Başta annesinin bile kendisine karşı çıktığını anlatan Bilgin, istemesi halinde kadının her işi yapabileceğini söyledi.

Eskişehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 5 yıl önce mezun olan Berna Bilgin, 2 yıl önce babası Ramazan Bilgin’in Karabağlar Sanayi’deki metal atölyesinde çalışmaya başladı. Bilgin, avize imalatı yapan atölyede boyama, telleme, paketleme yapıyor.

Müşterilerin kendisini görünce şaşırdığını ifade eden Bilgin, “Ne işin var burada’ der gibi bakıyorlar. Özgüvenimi kaybettiğim zamanlar oldu. Çevremden psikolojik şiddet gördüğüm zamanlar oldu. ‘Baban seni bu iş için mi okuttu’ diyen kişiler oldu. Annem bile burada çalışmama karşı çıktı. ‘Erkek işi, ne yapacaksın? dedi. Mücadele edince her şey yoluna girdi. Babam en büyük destekçim oldu. Beni hep destekledi” dedi.

Çevre baskısına rağmen pes etmeyip, mücadele ettiğini ifade eden Bilgin, atölyenin bulunduğu sokağın da kendisi işe başladıktan sonra değiştiğini söyledi. Erkek çalışanların kendilerine çeki düzen verdiklerini, daha kontrollü hareket ettiğini dile getiren Bilgin, erkek egemen meslek gruplarında çalışan kadınlara şu tavsiyelerde bulundu:

“Ben daha yolun başındayım ama iki yıldır öğrendiğim tek bir şey var; pes etmemek. Pes etmedikten sonra ayaklarının üzerinde duran bir kadın olunca erkekler de kendilerine çeki düzen veriyor. Siz kendinizi değiştirmeyin onlar kendilerini değiştirsin. Özgüvenlerini yüksek tutarak, pes etmeden çalışmalarını tavsiye ediyorum. Pes etmedikten sonra devam ettikçe, herkes size alışıyor”

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