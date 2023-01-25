Sosyal yardımlarda memur maaş katsayısı oranında artış

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası; yaşlı aylığının 1997 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 1594 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2 bin 392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı’nın 4 bin 336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 3 bin 38 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Yanık, sosyal yardım ödemelerindeki artışlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşlı ve engelli aylığı, Evde Bakım Yardımı ve SED ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız” dedi.

Yanık, 2023 yılında tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerini iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini bildirdi. Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığının 1536 TL’den 1997 TL’ye yükseldiğini belirten Yanık, “Diğer yandan yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1226 TL’den 1594 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 1840 TL’den 2 bin 392 TL’ye yükseldi” dedi.

EVDE BAKIM YARDIMI 4 BİN 336 TL’YE ÇIKTI

Bakan Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 1226 TL’den 1594 TL’ye yükseldiğini bildirdi. Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa Evde Bakım Yardımı yapıldığının altını çizen Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı’nın 3 bin 336 TL’den 4 bin 336 TL’ye çıktığını kaydetti. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde toplam 18 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nda bulunduklarını bildirdi.

SOSYAL EKONOMİK DESTEK ÖDEMESİ ARTTI

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunduklarını kaydetti. Bakan Yanık, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2 bin 337 TL’den 3 bin 38 TL’ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3 bin 644 TL’den 4 bin 853 TL’ye çıkarıldı” dedi.