SOSYAL YARDIM ALAN VATANDAŞLARA DOĞALGAZ İÇİN DESTEK BELEDİYE MECLİSİNDEN GEÇTİ

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Kar yağışının ardından soğukların artmasıyla beraber Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Şubat ayı meclisinde sosyal yardım alan 2000 vatandaşa başkanlık yazısıyla doğalgaz desteği için 500’er TL nakdi yardım yapılması önerisini getirmişti.

Başkan Şimşek’in öncülüğüyle başkanlık yazısıyla beraber 2 Şubat’taki mecliste bu karar geçti.

Başkan Şimşek, “Havaların soğumasıyla beraber, iklim açısından, kuraklık açısından, çiftçilerimiz için iyi olmasına rağmen ısınmakta güçlük çeken Gölbaşı’nda yaşayan, sosyal yardım alan vatandaşlarımıza destek olmak için doğalgaz konusunda nakdi yardım yapıyoruz. Mecliste ortak karar alarak 2000 vatandaşımıza doğalgaz için 500’er TL destekte bulunuyoruz. Herkese teşekkür ederim.” dedi. Ödemelerin bu ay içerisinde yapılması planlanıyor.

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Belediye Meclis Toplantısında İsveç’in Tutumu Kınandı

Gölbaşı Belediye Meclisinde tüm grupların imzasıyla ortak metin okundu:

“Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı, ayrımcı akımların ve terör örgütlerinin Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya davet ediyoruz.”