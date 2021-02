Sosyal ve kültürel etkinliklerin adresi Mamak

Mamak Belediyesi’nin aile merkezleri, spor merkezleri, kütüphaneler, millet kıraathaneleri vakitlerini dolu dolu geçirmek isteyenlere birçok alternatif sunuyor. Onlarca ücretsiz meslek ve beceri kursları, yüzme havuzu, spor salonları, kütüphaneler, kültür merkezleri ve daha birçok sosyal donatı her gün on binlerce Mamaklıya hizmet veriyor. Pandemi döneminde faaliyetleri durdurulan tesislerin, pandemi kuralları çerçevesinde sınırlı sayıda etkinliklerine yavaş yavaş başladığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçeye kazandırılan sosyal tesislerin ilçe halkının yaşam kalitesini artırdığını, vatandaşları şehir hayatının stresinden uzak tutarak kendilerini yenileme imkanı sağladığını söyledi.

Mamak’tan dünyaya açıldık

Pandemi sürecinde her ne kadar tesisler faaliyetlerine ara verse de kısıtlamaları fırsata çevirdiklerini belirten Başkan Köse, “Vatandaşlarımızın sağlığı konusunda Mamak Belediyesi olarak oldukça hassas davrandık ve gereken bütün önlemleri aldık. Her ne kadar pandeminin gölgesi altında kalsa da bu süreçte değerli işler yaptığımızı düşünüyorum. Bu süreçte halkımızı yalnız bırakmamak için birçok etkinliği dijitale taşıdık. Her gün canlı yayınlar yapıldı. Çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizle halkımız evlerinden eğlenme fırsatı buldu. Pandemi döneminde gerçekleştirdiğimiz sosyal medya yayınları ile Mamak’tan dünyaya açıldık. Hem yetişkinler hem de çocuklar için sosyal medya üzerinden etkinlikler gerçekleştirdik. Yapılan yüzlerce yayın ile Türkiye’nin en aktif belediyelerinden biri olduk. Kütüphanelere ulaşımın kısıtlandığı bu süreçte randevu uygulaması ile vatandaşlarımıza ulaştırdık. Sosyal medya üzerinden kitap tanıtımları yaptık ve tanıtımı yapılan kitapları çekiliş ile halkımıza hediye ettik. Sanatı sokağa taşıyarak, sokağa çıkma yasağı olan günlerde ruhunu kaybeden sokakları canlandırdık. Evden çıkamayan vatandaşlarımızın balkonlarına müzik taşıdık. Bizim felsefemiz; nitelikli, ulaşılabilir, kalıcı ve kapsayıcı işleri hayata geçirmektir. Bu felsefe doğrultusunda oluşturduğumuz politika ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mamak’ın her karışına ulaşarak toplumun bütün kesimine hitap eden çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu projelerin devam edebilmesi için de engel tanımadan, asla yorulmadan, işlerimizi günden güne ileri taşıyarak çalışıyoruz. Koşullar ne olursa olsun kültür ve sanattan uzak bir Mamak düşünülemez” dedi.