Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 21 Mart'tan beri koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatılan AVM'ler ve Halk Pazarlarının açılmasının ardından denetimlerini sıklaştırdı.