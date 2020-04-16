KONYA’da, bir kahvehaneye yapılan baskında sosyal mesafe kuralına uymayan 21 kişiye toplam 25 bin TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesinde bulunan ve açık olduğu belirtilen kahvehanede sosyal mesafe kuralına uyulmadığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, iş yerine baskın yaptı. Baskında sosyal mesafe kuralına uymayan 21 kişiye toplam 25 bin TL ceza kesildi. İş yeri sorumlusu olduğu belirtilen K.U. hakkında ise ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak’ suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.